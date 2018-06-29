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Китайский турист утонул на пляже Карон

Лайфгардам не удалось спасти 23-летнего гражданина КНР Вана Шаня, попавшего в отбойное течение на западном побережье Пхукета.

Иккапоп Тхонгтуб

29 Июня 2018 10:45:38

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Инцидент на пляже Карон произошел около 14:00 четверга, 28 июня. Согласно сообщениям с места событий, помощь на воде потребовалась сразу двум туристам, находившимся в разных местах.

Помочь купальщикам в тот момент обеспечивали лишь два лайфгарда и спасти они успели только одного человека. Второго отдыхающего – 23-летнего Вана Шаня – достал из воды местный серфер, но проведенная на пляже сердечно-легочная реанимация результатов не принесла.

Стоит отметить, что на фотографиях с места событий видно, что сердечно-легочную реанимацию проводили не два человека в желто-красных футболках (футболки таких цветов носят спасатели), а больше. При этом в сообщении об инциденте прямо указывается, что лайфгардов в указанном месте было только двое.

Представитель ассоциации спасателей ISLA на Пхукете Дарен Дженнер заявил «Новостям Пхукета», что Карон, по его мнению, не обеспечен спасателями в достаточном количестве.

«Для обеспечения безопасности Карона по международным стандартам и предотвращения гибели людей необходимо около 25-30 сертифицированных спасателей плюс соответствующе оборудование и наблюдательные вышки», – заявил господин Дженнер.

Спасатель добавил, что в ближайшие дни отбойные течения на Пхукете могут быть более сильными и опасными, чем обычно.

Напомним, что за день до происшествия губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг встречался с послом Пакистана в стране Асимом Ифиикхаром Ахмадом. Согласно сообщению пресс-службы администрации провинции, губернатор заверил посла, что спасатели сейчас имеются на всех пляжах острова. При этом в середине мая сразу несколько муниципалитетов заявляли The Phuket News, что профессиональных лайфгардов на их пляжах нет. В частности, спасателей не было на пляжах Камала, Лайан, Найтон и Най-Янг.

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