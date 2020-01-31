Китайский коронавирус объявлен угрозой мирового масштаба

Всемирная организация здравоохранения (WHO) объявило новый китайский коронавирус 2019-nCoV угрозой мирового масштаба. По состоянию на конец дня 30 января от вызванного вирусом пневмонии скончались 213 человек, количество подтвержденных случаев заражения приблизилось к 10 тыс.

Новости Пхукета

31 Января 2020, 10:44 AM

В среду, 29 января, глава правительства Таиланда лично проконтролировал проверку прибывающих из Китая пассажиров в аэропорту Suvarnabhumi. Фото: Правительство Таиланда

«Мы не знаем, какой ущерб нанесет этот вирус, если он распространится в стране со слабой системой здравоохранения. Мы должны помочь этим государствам подготовиться к такой возможности. По этой причине я объявил о чрезвычайной ситуации, вызывающей международную озабоченность, в связи с глобальной вспышкой нового коронавируса», – цитирует ТАСС заявление главы WHO Тедроса Аданома Гебрейесуса.

Как пишет ТАСС, глава WHO высоко оценил действия Китая по борьбе с заболеванием. Он сообщил, что впечатлен реагированием китайских властей на вспышку коронавируса. Тот факт, что за пределами КНР было зафиксировано меньше сотни случаев заболевания господин Гебрейесус назвал результатом эффективных действий китайских властей.

По словам господина Гебрейесуса, объявление режима чрезвычайной ситуации международного масштаба «не является вотумом недоверия Китаю». В частности, WHO не рекомендует вводить ограничения на поездки и торговлю с Китаем. Среди необходимых шагов господин Гебрейесус отметил усиление международного сотрудничество в сфере борьбы с вирусом и противодействие распространению слухов и недостоверной информации.

Добавим, что в Таиланде одной из последних новостей о 2019-nCoV касалось премьер-министра Праюта Чан-Очи. В среду, 29 января, глава правительства лично проконтролировал проверку прибывающих из Китая пассажиров в аэропорту Suvarnabhumi, после чего взял выходной по состоянию здоровья. На этом фоне в соцсетях начали циркулировать слухи о том, что господин Чан-Оча сам мог заразиться 2019-nCoV. В четверг, 30 января, тайский Минздрав официально опроверг эту информацию. В министерстве также подчеркнули, что симптомы пневмонии в принципе не способны были бы проявиться столь быстро.

Напомним, что тайский Минздрав рекомендует гражданам предпринимать следующие меры предосторожности для уменьшения шанс заражения новым коронавирусом:

1. Используйте защитные маски для лица.

2. Регулярно мойте руки с мылом или протирайте дезинфицирующим раствором.

3. Избегайте употребления не прошедших термическую обработку продуктов.

4. Избегайте близких контактов с дикими и домашними животными, трупами животных.

5. Избегайте переохлаждения, обеспечьте себе достаточное количества сна.

6. Избегайте массовых скоплений людей.

7. Избегайте контактов с кашляющими и чихающими людьми.

8. Не используйте личные вещи совместно с кем-либо.

Лицам с симптомами простудных заболеваний рекомендовано обращаться к медикам.