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Китайский гид арестован во время Перанаканского фестиваля в Пхукет-Тауне

Туристический гид из Китая был арестован во время проведения экскурсии по Пхукет-Тауну для своих соотечественников. Согласно информации Phuket Info Center и отметкам на опубликованных фотографиях, мужчину арестовали в день большого парада в рамках Перанаканского фестиваля.

Новости Пхукета

28 Июня 2023, 01:18 PM
Китайский гид арестован во время Перанаканского фестиваля в Пхукет-Тауне. Фото: Phuket Info Center

Китайский гид арестован во время Перанаканского фестиваля в Пхукет-Тауне. Фото: Phuket Info Center

Китайский гид арестован во время Перанаканского фестиваля в Пхукет-Тауне. Фото: Phuket Info Center

Китайский гид арестован во время Перанаканского фестиваля в Пхукет-Тауне. Фото: Phuket Info Center

Китайский гид арестован во время Перанаканского фестиваля в Пхукет-Тауне. Фото: Phuket Info Center

Китайский гид арестован во время Перанаканского фестиваля в Пхукет-Тауне. Фото: Phuket Info Center

Как пишет страница Phuket Info Center, гражданин Китая по имени Ван (полное имя не указано) был арестован туристической полицией около 19:35 вечера 24 июня. Место ареста 43-летнего китайца указано как «прилегающая к дороге территория перед храмом Wat Mongkhon Nimit в тамбоне Талад-Яй».

На одной из опубликованных фотографий господин Ван запечатлен с несколькими похожими на китайцев людьми на выходе с Soi Rommanee на Thalang Rd., рядом с живописным зданием с цветами, являющимся популярным местом фотографирования. Храм Wat Mongkhon Nimit находится на другой стороне 132-метрового переулка.

На втором снимке господин Ван стоит рядом с туристическим автобусом, припаркованным у храма Wat Mongkhon Nimit. У автобуса желтые номера коммерческого транспорта, выданные в провинции Пханг-Нга, а на лобовом стекле – табличка с китайскими иероглифами.

Третий снимок сделан в полицейском участке, где рядом с господином Ваном стоят трое мужчин в форменных жилетах турполиции. В углу указано 1:34 ночи время – следующего дня (25 июня) и место – 327 Yaowarat Rd., Phuket, 83000, Thailand, Phuket Provincial Police Station. По адресу 327 Yaowarat Rd находится пхукетское отделение туристической полиции.

Phuket Info Center указывает, что господину Вану были предъявлены обвинения по трем статьям: работа иностранца без ворк-пермита, работа иностранца в запрещенной сфере, работа туристическим гидом без соответствующей лицензии.

В публикации Phuket Info Center ничего не говорится о компании-нанимателе господина Вану или о компании, которой принадлежит туристический автобус, у которого мужчину фотографировали. На страницах Phuket Provincial Police, Phuket City Police и Phuket Tourist Police сообщений об аресте господина Вана нет.

При этом с 23 по 25 июня в Пхукет-Тауне проходил Перанаканский фестиваль, посвященный культуре потомков китайских переселенцев. Непосредственно в районе 19:30 вечера субботы, 24 июня, в Старом городе завершалось главное событие фестиваля – большой уличный парад. На финальном отрезке процессия проходила по Thalang Rd. мимо украшенного цветами здания на выходе с Soi Rommanee.

Сообщение Phuket Info Center заканчивается призывом к читателям сообщать в правоохранительные органы о замеченных ими о гидах-иностранцах. Поскольку профессия входит в список зарезервированных для тайцев, иностранный гражданин не может получить лицензию на работу гидом.

 

 

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