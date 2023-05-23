Китайским туристам вернули потерянный iPhone

Туристическая полиция Пхукета сообщила об успешном возвращении китайским туристкам мобильного телефона, который они потеряли на Пхи-Пхи.

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Китайские туристы с возвращенным им iPhone 13 Mini, который местный фотограф оставил себе на сохранение «на случай если владелец телефона свяжется с ним, чтобы вернуть устройство». Фото: Phuket Tourist Police

Китайские туристы с возвращенным им iPhone 13 Mini, который местный фотограф оставил себе на сохранение «на случай если владелец телефона свяжется с ним, чтобы вернуть устройство». Фото: Phuket Tourist Police

Китайские туристы с возвращенным им iPhone 13 Mini, который местный фотограф оставил себе на сохранение «на случай если владелец телефона свяжется с ним, чтобы вернуть устройство». Фото: Phuket Tourist Police

В сообщении турполиции, опубликованном на Facebook во вторник, 23 мая, рассказывается о том, что некие туристы из Китая обратились в правоохранительные органы с заявлением о потере телефона iPhone 13 Mini на Пхи-Пхи.

Полиция определила геолокацию телефона по «сигналу GPS» после чего нашла человека, у которого находился аппарат. Им оказался местный фотограф, который сообщил, что нашел iPhone на пляже и хранил у себя, «на случай если владелец телефона свяжется с ним, чтобы вернуть устройство».

«Туристы были впечатлены помощью туристической полиции», – резюмировал пхукетский офис ведомства.

Ни имен китайских туристов, ни даты происшествия в публикации нет. Лица впечатленных китайца и китаянки скрыты.

На имиджевом фронте

Публикация вышла на фоне многочисленных просьб турбизнеса к властям сделать что-нибудь для улучшения имиджа Таиланда в глазах китайских туристов. В частности, о «фейковых новостях» о небезопасности отдыха в Таиланде говорил на прошлой неделе президент Туристической ассоциации Пхукета (РТА) Тханет Тантипириякит.

На этой неделе необходимость мер для повышения уверенности китайцев в свой безопасности признали и государственные органы в лице Туристического управления Таиланда (ТАТ) и туристической полиции.

«На фоне роста китайских прибытий до 1 млн Туристическое управление Таиланда (ТАТ) и Бюро туристической полиции поставили себе задачу усилить меры по обеспечению безопасности туристов», – писала Bangkok Post в материале от 23 мая.

Никакие конкретные меры в тексте, впрочем, не приводились. Однако сообщалось о том, что ТАТ пригласила в Таиланд группу из сразу 60 китайских инфлюенсеров для «участия в пресс-конференции, нацеленной на обеспечение уверенности в безопасности туристов после высказанных в сети опасений по этому вопросу». После пресс-конференции китайских блогеров ждала экскурсионная программа.

Контакты турполиции

Впрочем, незаивисмо от своей PR-активности турполиция остается первым ведомством, куда иностранцу стоит обращаться за помощью в непредвиденных ситуациях, будь то потеря телефона или похищение с угрозой убийством. Связаться с турполицией можно через горячую линию 1155, а также через специальное приложение I Lert U, доступное в Google Play и AppStore. В нем, в частности, есть функция передачи фото, видео и геолокации.

Звонить в туристическую полицию можно в любых ситуациях, требующих помощи для защиты своей жизни, здоровья и собственности. Ведомство в случае необходимости перенаправит информацию профильным службам или подключит их к работе, как было в случае со Смирновыми, когда к поискам привлекли сотрудников DNP и знающих местность жителей Саку.