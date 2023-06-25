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Китайских туристов оштрафовали за фото с морскими звездами на Пхукете

Два китайских туриста были оштрафованы за физическое взаимодействие с морской фауной на дайвинге у Рачи-Яй. О наказании иностранцев сообщил лично министр природы Таиланда Варавут Силпа-Арча. Одновременно чиновник заявил, что официальные лица пока не нашли третьего человека из видео и ничего не сказал про гида-инструктора, который сопровождал иностранцев во время погружения и, предположительно, не только не помешал трогать кораллы и морских звезд, а снимал клиентов на видео на память. О мерах против компании, сотрудником которой является указанный гид, тоже ничего не было сказано, но она сразу признала вину, принесла публичные извинения и пообещала провести работу со своими гидами. При этом газета Bangkok Post и СМИ Паттайи по неким причинам утверждают, что туристы якобы вообще фотографировали себя сами.

Новости Пхукета

25 Июня 2023, 10:31 AM
Китайских туристов оштрафовали за фото с морскими звездами на Пхукете. Фото: Top Warawut / Warawut Silpa Archa

Китайских туристов оштрафовали за фото с морскими звездами на Пхукете. Фото: Top Warawut / Warawut Silpa Archa

Китайских туристов оштрафовали за фото с морскими звездами на Пхукете. Фото: Monsoon Garbage Thailand

Китайских туристов оштрафовали за фото с морскими звездами на Пхукете. Фото: Monsoon Garbage Thailand

Китайских туристов оштрафовали за фото с морскими звездами на Пхукете. Фото: Monsoon Garbage Thailand

Китайских туристов оштрафовали за фото с морскими звездами на Пхукете. Фото: Monsoon Garbage Thailand

Китайских туристов оштрафовали за фото с морскими звездами на Пхукете. Фото: Top Warawut / Warawut Silpa Archa

Китайских туристов оштрафовали за фото с морскими звездами на Пхукете. Фото: Top Warawut / Warawut Silpa Archa

Китайских туристов оштрафовали за фото с морскими звездами на Пхукете. Фото: Top Warawut / Warawut Silpa Archa

Китайских туристов оштрафовали за фото с морскими звездами на Пхукете. Фото: Top Warawut / Warawut Silpa Archa

Китайских туристов оштрафовали за фото с морскими звездами на Пхукете. Фото: Top Warawut / Warawut Silpa Archa

Китайских туристов оштрафовали за фото с морскими звездами на Пхукете. Фото: Top Warawut / Warawut Silpa Archa

Скандал с китайскими клиентами компании Jinyang Holiday Group, разгорелся 22 июня, когда активисты Monsoon Garbage опубликовали фотографии, на которых туристы держат в руках морских звезд и трогают кораллы, что строго запрещено.

Газета Bangkok Post в соответствующей публикации заявляет, что иностранцы «делали селфи», то есть фотографировали себя сами. Слово selfie было вынесено в заголовок. Фейковую информацию о том, что туристы снимали себя сами, распространили и русскоязычные СМИ Паттайи, хотя на фото и видео видно, что группа состоит из трех человек, а съемку ведет четвертый, предположительно, дайв-инструктор и гид.

В пятницу, 23 июня, представительница Jinyang Holiday Group Сирикван Сэнграви принесла публичные извинения и заверила, что дайв-инструкторы получили напоминание, что они должны следить за туристами. Редкая для пхукетского бизнеса готовность публично признавать ошибки и исправлять их была отмечена многими в соцсетях.

В субботу, 24 июня, было опубликовано очередное обновление. Исполняющий обязанности главы Минприроды Варавут Силпа-Арча сообщил через личную страницу в Facebook, что официальные лица оштрафовали двух китайских туристов за нарушение Закона о развитии менеджмента морских и прибрежных ресурсов от 2558 года, одно из положений которого прямо запрещает ловить и брать в руки морскую фауну для фотографирования.

Министр Силпа-Арча не уточнил, на какую сумму были оштрафованы мужчина и женщина из Китая, но при этом отметил, что закон предусматривает до двух лет тюрьмы и/или до 200 тыс. бат штрафа, то есть максимальное наказание сейчас вдвое выше того, что было несколько лет раньше, когда китайского туриста оштрафовали за пойманных на Раче рыбок на максимальные на тот момент 100 тыс. бат.

Министр Силпа-Арча назвал следующие имена туристов из Китая – Цинь Саньян и Чжан Вэнь. Глава Минприроды подтвердил, что еще один человек проходит по делу как «нарушитель», но он, якобы, «пока не найден». 

Министр не раскрыл личность работавшего на экскурсии гида-инструктора и ничего не сказал о штрафах, которые грозят ему за допущенную халатность или намеренное способствование нарушению туристами закона, о котором последние могли не знать, но он был знать обязан.

О штрафах или иных санкциях для Jinyang Holiday Group ничего сказано не было. По состоянию на 24 июня подтверждено, что иностранные туристы уже наказаны за инцидент, а о тайской стороне ничего сказано не было. Хотя сама компания признает, что была не права, и обещает принять меры, чтобы подобное не повторилось.

Публикация министра заканчивается хэштегами #ВместеВозможно #ВеримвТайкихЛюдейe #Минприроды.

 

 

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