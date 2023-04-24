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Китайские свадьбы возвращаются в Пхукет-Таун

С окончанием пандемии на остров постепенно возвращаются и традиции, которыми он был славен. В минувшие выходные было официально подтверждено проведение дня китайских свадеб. Как ожидается, семейные союзы в соответствии с традициями культуры перанакан, заключат до 60 пар. Традиционный уличный парад женихов и невест тоже в программе. Стать свидетелями шествия 21 мая приглашаются все желающие, но время пока неизвестно.

Новости Пхукета

25 Апреля 2023, 12:00 PM
Официальные лица подтвердили проведение дня китайских свадеб на Пхукете. Фото: Radio Thailand Phuket

Официальные лица подтвердили проведение дня китайских свадеб на Пхукете. Фото: Radio Thailand Phuket

Официальные лица подтвердили проведение дня китайских свадеб на Пхукете. Фото: Radio Thailand Phuket

Официальные лица подтвердили проведение дня китайских свадеб на Пхукете. Фото: Radio Thailand Phuket

Официальные лица подтвердили проведение дня китайских свадеб на Пхукете. Фото: Radio Thailand Phuket

Официальные лица подтвердили проведение дня китайских свадеб на Пхукете. Фото: Radio Thailand Phuket

Официальные лица подтвердили проведение дня китайских свадеб на Пхукете. Фото: Radio Thailand Phuket

Официальные лица подтвердили проведение дня китайских свадеб на Пхукете. Фото: Radio Thailand Phuket

Официальные лица подтвердили проведение дня китайских свадеб на Пхукете. Фото: Radio Thailand Phuket

Официальные лица подтвердили проведение дня китайских свадеб на Пхукете. Фото: Radio Thailand Phuket

Официальные лица подтвердили проведение дня китайских свадеб на Пхукете. Фото: Radio Thailand Phuket

Официальные лица подтвердили проведение дня китайских свадеб на Пхукете. Фото: Radio Thailand Phuket

Официальные лица подтвердили проведение дня китайских свадеб на Пхукете. Фото: Radio Thailand Phuket

Официальные лица подтвердили проведение дня китайских свадеб на Пхукете. Фото: Radio Thailand Phuket

Ассоциация потомков китайских переселенцев (Peranakan Association of Thailand) совместно с пхукетскими властями и Туристическим управлением Таиланда (ТАТ) провели в Пхукет-Тауне пресс-конференцию, на которой анонсировали возвращение традиционного дня китайских свадеб.

В рамках мероприятия, которое до пандемии проводилось ежегодно, молодожены с Пхукета, из Бангкока и других частей Таилагда заключают семейные союзы в соответствии со старинными традициями культуры перанакан.

События проходят на улицах Старого города и в исторических зданиях, таких как Музей Тай Хуа или Дом Чинпрача. При этом участие стоит не слишком дорого – порядка 50 тыс. бат за пару. В сумму включены самые разные церемонии, прокат исторических нарядов, трапезы и даже романтический круиз на закате.

В этом году китайские свадьбы состоятся 2022 мая, в мероприятии должны принять участие до 60 пар. Программа будет включать и красочный парад 21 мая в Пхукет-Тауне. В качестве зрителей на процессию приглашаются все желающие. Маршрут будет проходить по Dibuk Rd., Yaowarat Rd., Satun Rd., Krabi Rd.

 

 

 

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