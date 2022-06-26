Китайские свадьбы сыграют на Пхукете в сентябре

После вызванного коронавирусом трехлетнего перерыва Пхукет возрождает традицию проведения свадеб в обычаях китайских переселенцев. Baba Wedding Festival пройдет в сентябре.

Новости Пхукета

26 Июня 2022, 01:59 PM

Baba Wedding Festival на Пхукете. Фото: Архив The Phuket News

О проведении первого после пандемии фестиваля объявил 23 июня вице-губернатор Амнуай Пинсуван. Само мероприятие запланировано на 3-4 сентября. Министерство культуры Таиланда должно поддержать мероприятие в плане PR на внутреннем и международном рынке.

«Проведение подобных событий помогает поддерживать базовую экономику. Они создают рабочие места и генерируют доходы для местных сообществ и всей страны», – заявила глава пхукетского офиса Минкультуры Чантана Ситтхипхан.

«Фестиваль также способствует сохранению местных обычаев и традиций, передавая молодым поколениями идею ценности культурного наследия, местной мудрости и идентичности на уровне сообщества», – добавила она.

В рамках фестиваля совершить свадебный ритуал в соответствии с традициями китайских переселенцев должны пять пар. Уже подтверждено проведение свадебного парада в Старом городе, состоятся и другие мероприятия для молодоженов, но о них пока ничего сказано не было.