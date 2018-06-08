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Китайские свадьбы как живой элемент культуры Перанакан на Пхукете

На протяжении столетий Пхукет был плавильным котлом, где смешивались традиции мусульман Малакки, сиамских буддистов и переселенцев из Китая с их собственными верованиями и обычаями.

Новости Пхукета

10 Июня 2018 15:00:00

Ежегодно в середине июня на Пхукете проходит событие, стоящее особняком в обширном списке тайских фестивалей. Причем особняком не простым, а китайским. Речь, разумеется, о китайских свадьбах, когда десятки пар одновременно проходят через церемонию бракосочетания по китайскому образцу. Этот праздник не имеет религионзных корней, не привязан к каким-либо конкретным историческим событиям, не сопровождается грохотом петард и многолюдной ярмаркой. И в этом тихом торжестве китайских традиций отчетливо видно, что Пхукет по-прежнему помнит свою историю и забывать ее не собирается.

Пожалуй, главным поворотном моментом в истории Пхукета стала оловянная лихорадка XIX века, которая изменила не только внешний облик острова, но и демографический состав здешнего населения. Основной рабочей силой на оловянных рудниках были переселенцы из Китая, массово приезжавшие на Пхукет и приносившие сюда свои традиции. Вместе с ними на остров перебирались и более обеспеченные представители китайской диаспоры Пенанга, которые занимались преимущественно торговлей. Культура потомков тайских переселенцев на Пхукете известна под именем Перанакан.

Яркой иллюстрацией социально-демографических перемен стал фактический перенос пхукетской столицы с севера на юг. Если до оловянной лихорадки центр провинции находился в Таланге, то уже к началу XX века вся жизнь кипела в Пхукет-Тауне, переживавшем самый настоящий расцвет. Старый город – наглядное свидетельство того, как китайские традиции проникали на Пхукет, смешивались с местным образом жизни и формировали уникальный сплав пхукетской культуры, который нашел свое отражение и в костюмах, и в кухне и в архитектуре.

Именно в историческом центре Пхукет-Тауна и проходят ежегодные свадьбы в китайском стиле. Вернее, там можно увидеть их открытую часть – красивый парад новобрачных по улицам. Многие из ритуалов при этом скрыты от посторонних глаз, поскольку китайские свадьбы – это отнюдь шоу для туристов, а крайне важная церемония для новобрачных, которые заранее записываются на участие.

Китайская свадьба продолжается не меньше двух дней и состоит из целого ряда обязательных элементов. Как правило, у молодоженов первый день является ознакомительным и проходит в инструктажах и поездках. Обязательный пункт программы – визит в храм. Также, к примеру, может быть организована поездка на мыс Промтхеп или к памятнику Героиням.

Второй день свадьбы посвящен классическим китайским ритуалам, важное место в списке которых занимает уже упомянутое шествие через старый город. Как правило, во второй день мероприятия два старинных особняка (дом семьи Хонгйок, музей Thai Hua, ресторан Blue Elephant) превращаются в дома женщина и невесты. Основные ритуалы проводятся именно там. В частности, для родителей женихов и невест организуется традиционная чайная церемония, обмен подарками, ритуалы выражения почтения предкам и старшим, преклонение колен перед алтарем.

Участники мероприятий надевают традиционные наряды в стиле баба. Для мужчин это костюм в колониальном стиле XIX века (он сочетает в себе китайские и европейские элементы), для женщин – праздничная блузка и саронг в качестве нижней одежды, плюс специальное платье в качестве верхней.

В заключительный день торжеств все новобрачные (а их обычно несколько десятков) отправляются в заранее выбранный отель, который готовит для них праздничную программу в современном стиле. Альтернативой может выступать морской круиз на люксовой яхте. Участники церемоний прощаются с XIX веком и возвращаются в век XXI.

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