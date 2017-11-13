Китайские храмы Пхукета провели уличную процессию в Пхукет-Тауне

Храм Jui Tui Tao Bo Keng Shrine и еще несколько китайских храмов провели 12 ноября уличную процессию «в продолжение» вегетарианского фестиваля.

13 Ноября 2017 17:59:07

В связи с трауром по раме IX знаменитый Вегетарианский фестиваль на Пхукете проходил в этом году без шествий медиумов-масонгов, которые в состоянии транса прокалывают лица различными предметами и в таком виде принимают участие в процессиях.

Впрочем, одно шествие все же состоялось уже после официального завершения фестиваля. Утром 12 ноября медиумы-масонги прошли по улицам Пхукет-Тауна, а 11 и 13 числа в китайских храмах состоялись другие церемонии, типичные для Вегетарианского фестиваля.

На этом фестиваль окончательно завершен.