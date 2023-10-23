Китайские храмы Пхукета готовятся к масштабным проводам богов

Финальные шествия Вегетарианского фестиваля состоятся сегодня на Пхукете. Основное место проводов богов – китайское святилище в Сапан-Хине, куда к полуночи потянутся процессии из основных храмов Пхукет-Тауна. Шествие будет самыми массовыми и громкими за последние девять дней, начало – с 22:30. Итоговая церемония на берегу моря традиционно проходит в полночь. Другие храмы будут проводить прощание в своих локациях. В частности, главное китайское святилище в южной части острова – Guan Yu Shrine у въезда на Soi Ta-Ied – анонсировало прощание на пирсе в Чалонге. В расписании Tha Ruea Shrine, большого храма у Памятника Героиням, в качестве места прощания с богами значится пляж Най-Янг, до которого от святилища 20 км.

Новости Пхукета

Вечернее шествие в Пхукет-Тауне будет самым многочисленным и шумным из прочих. Местный полицейский участок опубликовал маршруты шествий, но можно смело утверждать, что парализовано будет дорожное движение во всем Старом городе, причем задолго до указанного времени старта процессий.

Начиная со второй половины дня (примерно с 16:30) в храмах будут проходить различные ритуалы и церемонии, такие как подношение пищи масонгам. Одним из ключевых элементов вечера будет ритуал пересечения моста (примерно в 20:30), в котором принимают участие обычные верующие. Участники фестиваля переходят по символическому мосту, очищаясь от всего дурного и получая храмовую печать на одежду.

В финальном шествии в Пхуке-Тауне (с 22:30 и дальше) участвуют все главные китайские храмы города, вкючая Bang Niew Shrine, Jui Tui Shrine, Samkong Shrine и другие. На улицах собираются тысячи верующих. Пиротехника используется настолько активно, что и участникам, и зрителям настоятельно рекомендуется заблаговременно подумать о защите органов слуха и дыхания.

О том, что обычно происходит на заключительном шествии в Старом городе, читайте в этом репортаже «Новостей Пхукета».

Маршруты шествий в Пхукет-Тауне можно найти здесь.

Программы отдельных храмов на тайском доступны здесь.