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Китайские авиакомпании наращивают рейсы на Пхукет

Все новые китайские авиакомпании запускают или возобновляют рейсы на Пхукет. За прошедшую неделю AOTGA – дочерняя структура госкорпорация Airports of Thailand (AOT), занимающаяся наземным обслуживанием бортов, – сообщила о трех новых перевозчиках, которые теперь летают на Пхукете. Все они, впрочем, изначально значились в расписании на март.

Новости Пхукета

16 Марта 2023, 08:00 AM
С начала марта на Пхукет из Китая начали летать четыре новые авиакомпании, три из них – за последнюю неделю. Пятую ждут в конце месяцев. Фото: AOTGA

С начала марта на Пхукет из Китая начали летать четыре новые авиакомпании, три из них – за последнюю неделю. Пятую ждут в конце месяцев. Фото: AOTGA

С начала марта на Пхукет из Китая начали летать четыре новые авиакомпании, три из них – за последнюю неделю. Пятую ждут в конце месяцев. Фото: AOTGA

С начала марта на Пхукет из Китая начали летать четыре новые авиакомпании, три из них – за последнюю неделю. Пятую ждут в конце месяцев. Фото: AOTGA

С начала марта на Пхукет из Китая начали летать четыре новые авиакомпании, три из них – за последнюю неделю. Пятую ждут в конце месяцев. Фото: AOTGA

С начала марта на Пхукет из Китая начали летать четыре новые авиакомпании, три из них – за последнюю неделю. Пятую ждут в конце месяцев. Фото: AOTGA

С 10 марта регулярные рейсы на Пхукет совершает West Airlines, летающая из Чунцина с периодичностью четыре раза в неделю. С 26 марта пассажирам должны стать доступны ежедневные рейсы этого китайского лоукостера. Маршрут Чунцин-Пхукет обслуживается лайнерами А320, сообщила AOTGA.

Во вторник, 14 марта, на Пхукете совершил посадку первый рейс Nine Air (9 Air), еще одного китайского перевозчика из лоукост-сегмента. Лайнер Boeing 737-800 прибыл из города Гуйян. Пока что осуществляются три рейса в неделю.

Наконец, 15 марта в аэропорт Пхукета прибыл первый после коронавирусного перерыва рейс Shenzhen Airlines из, соответственно, Шэньчжэня. В расписании стоят три рейса в неделю плюс три дополнительных 29, 30 и 31 марта.

Напомним, что с 1 марта полеты на остров возобновила Сhina Southern Airlines. Кроме того, с 26 числа должна вернуться Kunming Airlines. В расписании, которое публикует AOT, авиакомпании расположены в порядке запуска/возобновления рейсов. Китайские перевозчики сейчас занимают в нем 12 последних строчек. Российских авиаперевозчиков, как было три в ноябре, так и осталось три.

Пхукетский офис Иммиграционного бюро и Phuket Info Center с середины февраля прекратили публикацию ежедневной статистики по прохождению паспортного контроля пассажирами зарубежных авиарейсов. В связи с этим нельзя с гарантией сказать, что китай уже вышел на первую строчку по числу туристических прибытий на остров, но количество рейсов указывает именно на это.

 

 

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