Китайская постепенность. Таиланд оценивает вызовы, связанные с возобновлением туризма из Китая

Продолжающийся кадровый голод в тайском турбизнесе, дефицит авиарейсов и риск чрезмерной нагрузкой на тайскую систему здравоохранения были названы главными вызовами, стоящими перед Таиландом в связи с решением Пекина о смягчении политики нулевой терпимости и начале открытия границ.

Новости Пхукета

Туристы в заливе Майя-Бэй во времена массового туризма, до ограничений на посещение бухты и исчезновения китайского турпотока. Фото: Bangkok Post

Туристы в заливе Майя-Бэй во времена массового туризма, до ограничений на посещение бухты и исчезновения китайского турпотока. Фото: Bangkok Post

Туристы в заливе Майя-Бэй во времена массового туризма, до ограничений на посещение бухты и исчезновения китайского турпотока. Фото: Bangkok Post

С 8 января Пекин отменяет меры класса А по борьбе с COVID-19, что включает в себя и изменение карантинных требований для возвращающихся в страну китайских граждан. Пекину еще только предстоит подробно изложить параметры и таймлайн открытия границ, а также конкретизировать, как будет возобновляться именно выездной туризм, но принципиальное решение принято. Более того, потенциальные туристы из Китая в течение 15 минут после публикации распоряжения властей своей страны показали, что хотят именно в Таиланд. А принимающая сторона при этом ждет, что даже постепенное возвращение китайцев – это несколько сотен тысяч гостей уже в январе.

В уведомлении Национальной комиссии по здравоохранению Китая от 26 декабря говорится лишь о том, за что отвечает само ведомство, то есть о статусе COVID и мерам по борьбе с ними. В рамках стремительно начавшегося несколько недель назад смягчения политики «нулевой терпимости» болезнь будет с 8 января будет символически переименована из пневмонии в вирусную инфекцию, а главное практическое следствие – постепенный отказ от карантина при въезде страну.

Разумеется, Национальная комиссия по здравоохранению ничего не говорит в своем уведомлении о въездном или выездном туризме, поскольку это не ее сфера ответственности. Министерство иностранных дел упоминает туризм в своем уведомлении в связи с новым смягчением правил, но в традициях китайских ведомств ограничивается пока общими словами.

«Въездной и выездной туризм. В соответствии с международной эпидемиологической ситуацией и возможностями гарантирования различных услуг, а также в соответствии с принципом первоочередности пилотов, выездной туризм для китайских граждан будет возобновлен упорядоченным образом», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Описания этого «упорядоченного образа» китайским гражданам еще только предстоит дождаться, равно как и прочих подробностей не только регуляторного характера (к примеру, правил выезда организованных групп, стандартов тестирования при возвращении в страну и так далее), но и физического (необходимо возобновление непосредственно сами авиарейсов, которых не было почти три года). По всей видимости, все это и входит в собирательный термин «возможности по оказанию различных услуг».

Времени на раскачку нет

Впрочем, отсутствие конкретики не помешало китайцам броситься на сайты путешествий сразу после объявления властей о новом смягчении политики нулевой терпимости. Соскучившиеся по поездкам граждане КНР поспешили узнать, что и как на туристическом рынке прямо сейчас. В запросах предсказуемо лидировал Таиланд, следом шли Япония и Южная Корея.

Как заявил глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) Ютхасак Супасорн, уже через 15 минут после объявления количество запросов по поиску билетов на платформе Qunar выросло в семь раз, на сайте Tongcheng Travel – в девять с половиной, пишет Bangkok Post.

Таким образом китайцы подтвердили предыдущие заявления экспертного сообщества о том, что Таиланд не просто входит у них в одно из желанных направлений, но и что они готовы реализовать это желание максимально оперативно.

Агентство Reuters пишет, что восстановление выездного туризма из Китая будет постепенным. Эту точку зрения разделяет, пожалуй, подавляющее большинство профессионалов индустрии гостеприимства, но с учетом масштабов китайского туристического рынка постепенность будет тоже китайской, то есть речь идет отнюдь не о тысяче-другой туристов даже на старте.

По оценкам господина Супаспорна, уже в китайский Новый год, который в этот раз выпал на конец января, в Таиланд могут направиться до 500 тыс. туристов из Китая. Разумеется, здесь нужно сделать оговорку, что для этого Пекин должен оперативно реализовать на практике заявленное намерение открыть границы, а также обеспечить авиарейсы для физической перевозки туристов.

Впрочем, турбизнес склоняется как раз к такому варианту развитию событий: власти Китая сделают именно то, что сказали – упорядоченно и с оглядкой на возможности отрасли, но все же откроют выезд желающим отдохнуть за рубежом в тех количествах, на которые хватит самих китайских возможностей, включая объемы авиаперевозок.

Здоровье прежде всего

Тайский турбизнес предсказуемо приветствовал решение Пекина, которого ожидал еще на фоне ноябрьской личной встречи генерала Праюта Чан-Очи и генерального секретаря Си Цзиньпина. Тогда новостей о туризме не последовало, но дальше события в самом Китае развивались стремительно. В стране начались массовые протесты против политики нулевой терпимости, и власти не стали их подавлять, а наоборот пошли навстречу гражданам.

Теперь тайскому турбизнесу нужно срочно готовиться к приему этих граждан, чтобы потом, как в случае с россиянами, Ассоциации туристических агентов Таиланда (АТТА) не пришлось констатировать, что произошел сюрприз и бизнесу оказался не в состоянии переварить долгожданный турпоток.

Господин Супасорн заявил, что 28 декабря ТАТ проведет встречу с представителями частного сектора, обсудит подготовку к приему китайцев и «оценит ситуацию, поскольку решительное изменение политики Китая по пограничному контролю требует рекалибрации».

Глава ТАТ подчеркнул, что если у частного сектора есть опасения относительно того, справится ли тайская система здравоохранения с потенциальной угрозой завоза коронавируса в стране, то его ведомство готово задать соответствующие вопросы Минздраву, чтобы система была готова.

«Самый главный момент не в том, сколько китайцев вернутся отдыхать в стране, а в том, чтобы помочь стране избежать новой волны COVID-19 и обеспечить сохранение безопасности тайцев», – повторил господин Супасорн старую мантру властей о приоритете жизней и здоровья людей над экономическими интересами.

Глава ТАТ не упомянул этого, но открытие Таиланда для путешественников из всего остального мира не вызвало масштабного всплеска заболеваемости COVID-19, хотя такие опасения озвучивались. Привитые тайцы если и болели, то без высокого процента тяжелых случаев. При этом надо отметить, что прививались тайские граждане в большинстве своем именно китайскими вакцинами.

Пекин с этой недели перестал публиковать официальные данные о ежедневном числе новых заражений коронавирусом в стране. Некоторые СМИ сообщают о миллионе, но достоверность этих цифр не подтверждена.

Верни работников, Удон

ТАТ также ожидает, что возвращение китайцев стимулирует дальнейшее восстановление турбизнеса, то есть открытие тех отелей и туристических заведений, которые по-прежнему закрыты. И этот момент напрямую связан со вторым риском, который несет с собой слишком стремительное возобновление турпотока из КНР, ведет туристов должен кто-то обслуживать.

Индустрия гостеприимства Таиланда уже сейчас испытывает кадровый голод, который профессионалы отрасли предсказывали еще в начале открытия. Туристы возвращаются в страну гораздо быстрее, чем бывшие работники сферы обслуживания – на свои рабочие места. «Уехавшие в Удон» и «открывшие кафе», по меткому выражению президента Тайско-австралийской торговой палаты Лаксасубхи Кридакорн, не спешат возвращаться на Пхукет.

Индустрия гостеприимства акцентирует внимание на дефицита профессиональных кадров – людей с опытом работы, способных занимать «сержантские» позиции в нижнем и среднем управленческом звене. Но если судить по объявлениям в интернете, бизнесу нужны также садовники, электрики, горничные, официанты, повара и мальчики, которые будут носить клюшки за игроками на полях для гольфа.

«Отмена карантина – хорошая новость от Китая, особенно для малых отелей в Таиланде. Однако ход восстановления будет постепенным и зависящим от многих факторов», – заявил а президент Ассоциации отелей Таиланда (ТНА) Мариса Сукосон Нунбхакди, известная своими прямыми и профессиональными комментариями.

В данном случае ее слова можно прочитать двояко. Во-первых, постепенно открытие дает время турбизнесу на то, чтобы подготовиться к приему отдыхающих из КНР. Во-вторых, это начало восстановления для тех отелей, которые до кризиса ориентировались именно на китайцев, и которым открытие туризма из других стран почти ничего не дало.

Говоря о кадровом дефиците, госпожа Сукосон Нунбхакди повторила тезис о том, что бизнесу нужно более активно привлекать кадры, а также готовиться к тому, что операционные расходы в 2023 году будут выше, чем в 2019. Рост цен на электричество, повышение минимального размера оплаты труда, а также жесткая конкуренция за потенциальных работников не обещают тепличных условий для возвращающихся в бизнес игроков. Правительство же никаких отдельных мер поддержки для тех, кто планирует обслуживать китайцев, не анонсировало.

Также президент ТНА предостерегла турбизнес от впадания (вновь) в излишнюю зависимость от китайского туристического рынка. До кризиса, как отметила госпожа Сукосон Нунбхакди, китайцы составляли 25% въездного туризма, и их резкое исчезновение нанесло по экономике сильный удар.

Предполетная подготовка

Наконец, вопросом остается доступный объем авиаперевозок. Пхукетский бизнес уже констатировал, что ему нужно больше рейсов из столицы для обслуживания как внутренних туристов, так и гостей из-за рубежа, летящих через Suvarnabhumi. Нынешний дефицит мест уже спровоцировал рост цен на билеты выше уровней 2019 года, хотя непосредственно сам турпоток еще не восстановился до докризисных показателей.

Президент АТТА Ситдиват Чиравараттанапонг назвал наращивание авиасообщения первостепенной задачей в свете возвращения китайцев. Пусть даже Пекин еще ничего не сказал о туристических группах, но намерение властей КНР дать китайцам возможность вернуться к нормальности очевидно рынку.

Также к примеру туристов нужно готовиться и аэропортам во главе с Suvarnabhumi, который традиционно испытывает регулярные коллапсы на иммиграционном контроле, регистрации и выдаче багажа, когда в конкретный момент времени совпадает слишком больше число рейсов, которые нужно обслужить.

Главному аэропорту столицы и всего Таиланда нужен как минимум дополнительный персонал, поскольку это единственное, что можно сделать для повышения скорости и качества обслуживания пассажиров, а также минимизации имиджевых потерь, поскольку фотографии любой толпы в Suvarnabhumi моментально расходятся по тайским соцсетям, а затем подхватываются СМИ, которые сообщают об очередном коллапсе.

Как отметил исполнительный председатель Aviation (AAV) Тассапон Битлевелд, кризисы в моменты пиковой нагрузки – реальность повседневной работы Suvarnabhumi, при этом загрузка международных рейсов сейчас превышает 90% при среднем показатели в 85% «в нормальные периоды».

Аэропорт Пхукета пока справляется с нагрузкой, благодаря масштабной реконструкции, законченной несколько лет назад. В рамках того проекта, в частности, был построен отдельный (и огромный) терминал международных рейсов, а все старое здание отдали под рейсы внутренние. Также в аэропорту есть так называемый терминал Х, который менеджмент зачастую использует для закрытия внезапно возникающих потребностей. В частности, когда-то его отдавали под сезонные чартеры из России и Китая.

Авиакомпании тем временем ждут от Пекина четких гайдлайнов по новым правилам игры и оценивают свои возможности по наращиванию перевозок. Ситуация у всех разная. К примеру, компании Thai Lion Air, если она планирует открывать новые рейсы в Китай, нужно думать, с каких других маршрутов снимать самолеты. В Thai AirAsia, напротив, говорят, что ждут только зеленого света от Управления гражданской авиации КНР, после чего «немедленно расширят услуги по перевозкам в эту страну, что может произойти к грядущему китайскому Новому году».

В предшествовавший пандемии 2019 год Таиланд принял 11 млн китайских граждан при общем числе прибытий в 39,8 млн (и это считая всех трудовых мигрантов и операторов приграничной торговли). Гости из КНР сгенерировали для тайской экономики, по оценкам Минтуризма, примерно 532 млрд бат выручки из 2,21 трлн, пришедшихся на зарубежные рынки. Дневные траты среднего китайца составляли 6,1 тыс. бат при средней продолжительности визита в 7,8 дня.