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Китайская няня утонула в бассейне пока присматривала за ребенком

Полиция Таланга проводит расследование по факту смерти гражданки Китая, которая утонула в бассейне на отельной вилле в Паклоке. Женщина работала няней у группы туристов и в момент происшествия присматривала за плававшей в надувном круге девочкой дошкольного возраста. Сам ребенок не пострадал.

Иккапоп Тхонгтуб

16 Января 2020, 11:42 AM
Китайская няня утонула в бассейне пока присматривала за ребенком. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Китайская няня утонула в бассейне пока присматривала за ребенком. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как пояснил лейтенант Сомманат Наяо, информация о гибели гражданки Китая была передана в полицейский участок Таланга сотрудниками больницы Thalang Hospital в районе 14:40 вторника, 14 января. Как отметил офицер, врачи констатировали, что женщина утонула.

Осмотрев тело погибшей – 47-летней Ван Цуйин из Гирина – полицейские не обнаружили каких-либо ссадин, синяков или других следов борьбы.

После происшествия полиция побеседовала с горничной виллы, где остановилась семья, у которой госпожа Ван Цуйин работала няней. Женщина заявила, что услышала громкий детский визг и крик на китайском языке и поспешали в бассейн, где обнаружила китаянку лицом вниз в воде. Рядом плавала в надувном круге девочка.

«О происшествии был затем уведомлен менеджер виллы, который позвонил в Thalang Hospital и вызвал скорую помощь», – отметил лейтенант Наяо.

Офицер не ответил на вопрос, были ли у погибшей женщины какие-либо проблемы со здоровьем и умела ли она вообще плавать. Какой-либо информации о возможной причине смерти лейтенант не предоставил.

«Я не могу делать никаких выводов до окончания расследования», – заявил господин Наяо.

«Посольство Китая уже уведомлено о произошедшем. Они свяжутся с родственниками погибшей, чтобы те могли заняться репатриацией тела», – добавил он.

 

 

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