Китайская няня утонула в бассейне пока присматривала за ребенком

Полиция Таланга проводит расследование по факту смерти гражданки Китая, которая утонула в бассейне на отельной вилле в Паклоке. Женщина работала няней у группы туристов и в момент происшествия присматривала за плававшей в надувном круге девочкой дошкольного возраста. Сам ребенок не пострадал.

Иккапоп Тхонгтуб

16 Января 2020, 11:42 AM

Китайская няня утонула в бассейне пока присматривала за ребенком. Фото: Иккапоп Тхонгтуб