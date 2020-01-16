Китайская няня утонула в бассейне пока присматривала за ребенком

Как пояснил лейтенант Сомманат Наяо, информация о гибели гражданки Китая была передана в полицейский участок Таланга сотрудниками больницы Thalang Hospital в районе 14:40 вторника, 14 января. Как отметил офицер, врачи констатировали, что женщина утонула.
Осмотрев тело погибшей – 47-летней Ван Цуйин из Гирина – полицейские не обнаружили каких-либо ссадин, синяков или других следов борьбы.
После происшествия полиция побеседовала с горничной виллы, где остановилась семья, у которой госпожа Ван Цуйин работала няней. Женщина заявила, что услышала громкий детский визг и крик на китайском языке и поспешали в бассейн, где обнаружила китаянку лицом вниз в воде. Рядом плавала в надувном круге девочка.
«О происшествии был затем уведомлен менеджер виллы, который позвонил в Thalang Hospital и вызвал скорую помощь», – отметил лейтенант Наяо.
Офицер не ответил на вопрос, были ли у погибшей женщины какие-либо проблемы со здоровьем и умела ли она вообще плавать. Какой-либо информации о возможной причине смерти лейтенант не предоставил.
«Я не могу делать никаких выводов до окончания расследования», – заявил господин Наяо.
«Посольство Китая уже уведомлено о произошедшем. Они свяжутся с родственниками погибшей, чтобы те могли заняться репатриацией тела», – добавил он.