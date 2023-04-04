Китайцы вышли на второе место по прибытиям на Пхукет

Туристы из Китая по итогам марта заняли второе место по количеству прямых прибытий на Пхукет, уступив только россиянам. Китайский турпоток за месяц составил 45,1 тыс. человек, российский – 94,3 тыс. Соответствующие данные опубликовал 4 апреля пхукетский офис Иммиграционного бюро, статистика учитывает только иностранцев, прошедших паспортный контроль в аэропорту Пхукета и не включает тех, кто сделал это в Бангкоке, а затем прилетел на остров внутренним рейсом.

Новости Пхукета

Общее число зарубежных прибытий в аэропорт Пхукета в марте составило 363,8 тыс. человек. Первая пятерка выглядит следующим образом:

Россия – 94,3 тыс.; Китай – 45,1 тыс.; Индия – 28,4 тыс.; Казахстан – 18,2 тыс.; Германия – 16,9 тыс.

Число регистраций по месту проживания на Пхукете – 418,8 тыс. Как и в предыдущий раз, Иммиграционное бюро включило в отчет напоминание о том, что владелец жилья или менеджер отеля обязан в течение 24 часов регистрировать каждого остановившегося у него иностранца. За неисполнение требования предусмотрены штрафы, при этом Иммиграционное бюро с прошлого года стало гораздо серьезнее относиться к этой норме.

Отдельно ведомство привело статистику по прибытиям иностранцев морским транспортом, включая круизные лайнеры (их за месяц было 12) и частные яхты (их было 79). Всего остров принял 27,3 тыс. гостей, прибывших по морю. Первая пятерка такая:

Сингапур – 8 тыс.; Малайзия – 5,7 тыс.; США – 3,5 тыс.; Индонезия – 1,7 тыс.; Индия – 1,5 тыс.

Третья часть публикации посвящена совершенными иностранцами правонарушениями и случаям неисполнения владельцами жилья требования о регистрации иностранных жильцов, что также, видимо, теперь является новым стандартом отчетности Иммиграционного бюро.

За март правоохранительные органы Пхукета арестовали в общей сложности 12 иностранцев за преступления против жизни и здоровья (один случай), преступления против собственности (один случай) и преступления, где потерпевшей стороной является государство (10 случаев).

Количество арестов за неисполнение требования о регистрации иностранных жильцов – четыре случая. Желтые карточки «бай лыанг» за неуважение к тайским законам получили четыре иностранца (два гражданина Франции, один гражданин Украины и один гражданин Швеции). Красные карточки «бай дэнг», означающие депортацию, были выданы двум иностранным гражданам (одну французу и одному шведу).