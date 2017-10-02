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Китаянка утонула на пляже Ката

Полиция Карона подтвердила гибель 22-летней гражданки Китая, пропавшей во время купания в субботу, 30 сентября.

Иккапоп Тхонгтуб

2 Октября 2017 10:28:40

Фото: Ruamjai Kupai Foundation
Фото: Ruamjai Kupai Foundation

Гражданка Китая Ши Цзянси пропала во время купания на пляже Ката около 15:00 субботы, 30 сентября. Женщина купалась в компании друзей, но в какой-то момент те заметили, что их подруги нигде рядом нет.

Как рассказал капитан Сувисит Кирирак из полиции Карона, лайфгарды и муниципальные спасатели организовали поиск пропавшей, но найти ее не смогли. Тело было обнаружено вечером следующего дня, когда его вынесло на берег волнами. Сообщение об этом поступило в полицию около 23:00 воскресенья, 1 октября.

Инцидент на пляже Ката произошел в последний день дежурства спасателей Phuket Lifeguard Service. Срок контракта с ними истек вечером 30 сентября, и администрация провинции в лице OrBorJor приняла решение с октября обеспечивать безопасность пляжей собственными силами, наняв соответствующий персонал напрямую.

В течение переходного периода к работе на пляжах также должны быть привлечены волонтеры гражданской самообороны и спасатели с расположенной на Пхукете базы 3-го флота ВМФ Таиланда.

Говоря о ситуации со спасателями, капитан Кирирак выразил серьезную обеспокоенность.

«Нам очень нужны спасатели на пляжах Ката и Карон, но сейчас их нет. При этом я слышал, что трех человек там уже спасли местные серферы», – заявил капитан.

На вопрос о том, кто патрулирует пляжи непосредственно сейчас (утром 2 октября), офицер ответил следующим образом: «Честно, я не знаю».

Туристам капитан Кирирак посоветовал проявлять осторожность и благоразумие при посещении пляжей.

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