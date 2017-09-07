The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Китаянка пострадала в аварии сразу после прилета на Пхукет

Гражданка Китая была госпитализирована после дорожной аварии в Бан-Доне утром 7 сентября.

Иккапоп Тхонгтуб

7 Сентября 2017 17:59:01

Полиция получила сообщение об аварии в районе моста Тха-Янг в Бан-Доне около 6:00 утра четверга, 7 сентября. Прибывшие по вызову полицейские и спасатели обнаружили на месте два поврежденных автомобиля – седан Nissan Almera и кроссовер Honda HR-V. В первой машине, как установила полиция, находились четыре гражданина Китая, во второй – местная жительница.

Медицинская помощь по следам аварии понадобилась только одной из пассажирок седана. 32-летня Жан Си Тин была доставлена в больницу Thalang Hospital.

Водитель Nissan Almera – 32-летний Ван Линь – рассказал полицейским, что вместе с друзьями прилетел на Пхукет за несколько часов до аварии и арендовал машину в аэропорту. Компания направлялась в Камалу, но водителя подвело отсутствие знакомства с пхукетскими дорогами, и в одном из поворотов он не справился с управлением.

Полиция пока не предъявила обвинений ни китайцу, ни управлявшей второй машиной гражданке Таиланда.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Полиция Пханг-Нга ищет группу мужчин, полгода насиловавших девочку-подростка
Полиция Пханг-Нга ищет группу мужчин, полгода насиловавших девочку-подростка
Конкурсы певчих птиц на Пхукете
Конкурсы певчих птиц на Пхукете
Судьба Phuket FC решится в течение недели
Судьба Phuket FC решится в течение недели
Выпечка как личный вклад в традицию
Выпечка как личный вклад в традицию
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как и куда подать жалобу на Пхукете?

Как и куда подать жалобу на Пхукете?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.