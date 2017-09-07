Китаянка пострадала в аварии сразу после прилета на Пхукет

Гражданка Китая была госпитализирована после дорожной аварии в Бан-Доне утром 7 сентября.

7 Сентября 2017 17:59:01

Полиция получила сообщение об аварии в районе моста Тха-Янг в Бан-Доне около 6:00 утра четверга, 7 сентября. Прибывшие по вызову полицейские и спасатели обнаружили на месте два поврежденных автомобиля – седан Nissan Almera и кроссовер Honda HR-V. В первой машине, как установила полиция, находились четыре гражданина Китая, во второй – местная жительница.

Медицинская помощь по следам аварии понадобилась только одной из пассажирок седана. 32-летня Жан Си Тин была доставлена в больницу Thalang Hospital.

Водитель Nissan Almera – 32-летний Ван Линь – рассказал полицейским, что вместе с друзьями прилетел на Пхукет за несколько часов до аварии и арендовал машину в аэропорту. Компания направлялась в Камалу, но водителя подвело отсутствие знакомства с пхукетскими дорогами, и в одном из поворотов он не справился с управлением.

Полиция пока не предъявила обвинений ни китайцу, ни управлявшей второй машиной гражданке Таиланда.