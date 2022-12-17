Китаянка арестована за трехлетний оверстэй на Пхукете

Правоохранительные органы Пхукета арестовали гражданку Китая, проживавшую в Таиланде без действительной визы в течение трех с половиной лет (1316 дней). Причем обнаружили женщину случайно – по жалобе в соцсетях на то, что она регулярно одалживала деньги на бензин у других водителей на заправке.

Новости Пхукета

Китаянка с оверстэем более 3,5 лет привлекла к себе внимание тем, что одалживала деньги у водителей на заправке. Фото: Phuket Provincial Police

Китаянка с оверстэем более 3,5 лет привлекла к себе внимание тем, что одалживала деньги у водителей на заправке. Фото: Phuket Provincial Police

Китаянка с оверстэем более 3,5 лет привлекла к себе внимание тем, что одалживала деньги у водителей на заправке. Фото: Phuket Provincial Police

Китаянка с оверстэем более 3,5 лет привлекла к себе внимание тем, что одалживала деньги у водителей на заправке. Фото: Phuket Provincial Police

Внимание к китаянке по имени Фань Ян привлекла пользовательница TikTok с ником Noom_Boriphan, которая рассказала в своем аккаунте об иностранной гражданке, регулярно подходящей к водителям на заправке с просьбой одолжить ей денег на заправке РТТ на Bypass Rd..

На фоне резонанса начальник полиции Пхукета генерал-майор Серпхан Сириконг распорядился провести проверку. Подчиненные генерала нашли 47-летнюю женщину в отеле The Trees Club Resort Phuket в Камале, проверили ее паспорт и выявили оверстэй продолжительностью в 1316 дней. Госпожа Фань Ян была доставлена в полицейский участок Камалы, где ей предъявили обвинения в незаконном нахождении в стране.

Согласно политике Good guys in, Bad guys out, осуществляемой в Таиланде с 2016 года, иностранцу с просрочкой визы более года грозит не только депортация, но и занесение в черный список с запретом на въезд в страну на 10 лет. При этом штраф за оверстэй остается стандартным – не более 20 лет.

Если иностранец с просроченной визой добровольно сдастся полиции (например, просто подойдет к сотруднику Иммиграционного бюро в аэропорту и сообщит о просрочке), то наказание мягче. В частности, при превышении разрешения на пребывание сроком от трех до пяти лет продолжительность пребывания в черном списке – пять лет. Оверстэй сроком до 90 дней при добровольной сдаче вообще не карается занесением в черный список, но если срок составляет уже хотя бы 91 дней, то предусмотрен годовой запрет на въезд в Таиланд.

Госпожа Фань Ян, как говорилось выше, жила в отеле. По закону менеджмент заведения должен был уведомить Иммиграционное бюро о проживании иностранца, что вскрыло бы факт оверстэя. Полиция не уточнила, что именно было в данном случае и грозит ли отелю какая-либо ответственность.