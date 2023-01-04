Китай начал строительство нового стратегического моста через Меконг в Камбодже

В понедельник, 2 января, строители приступили к возведению моста Кратьэх (Kratie Bridge) через реку Меконг в северо-восточной части Камбоджи. Проект реализуется на китайские средства и имеет стратегическое значение для Пекина как часть инициативы «Пояс и путь».

Новости Пхукета

4 Января 2023, 06:26 PM

Восьмой мост китайско-камбоджийской дружбы через Меконг. Объект сдан в 2021 году. Фото: Shanghai Construction Group / Xinhua

На церемонии начала работ присутствовали бессменный премьер-министр Камбоджи Хун Сен, посол Китая в стране Ван Вэньтянь и несколько тысяч камбоджийских граждан, включая школьников и госслужащих, сообщает китайское новостное агентство «Синьхуа».

Строительство моста ведет китайская Shanghai Construction Group, средства на работы в формате специального кредита также выделила КНР. Мост длиной 1761 м (в публикации «Синьхуа» ошибочно указан 1761 км) и 32-километровая дорога должны быть завершены за 42 месяца, то есть три с половиной года.

В публикации «Синьхуа» проекта назван «очередные плодотворным результатом тесной кооперации и солидарности между Камбоджей и Китаем в рамках инициативы “Пояс и путь”». Эта формулировка указана как принадлежащая премьеру Хун Сену.

Бывшему командир Красных кхмеров также отметил, что для Камбоджи мост стратегически важен как элемент национальной трассы 60В, связывающей провинции Кратьэх и Кампонгтхом.

В отсутствие моста реку пересекать Меконг приходится на паромах и лодках. Стоимость переправы, как пишет китайское агентство со ссылкой на одного местного жителя, составляет 1000 местных риелей за человека и еще столько же за мотоцикл, «та что человеку с мотоциклом пересечь реку обходится в 2000 риелей».

В пересчете на баты 2000 релей – это примерно 16-17 бат. Ночью, когда паромы не ходят, переправа обходится в 500 бат, сообщает «Синьхуа» со ссылкой на тот же информированный источник.