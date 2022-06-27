Китай дал добро тайским авиаперевозчикам на два рейса в страну в неделю

Новости Пхукета

28 Июня 2022, 12:25 AM

Китай разрешил тайским авиакомпаниям летать в страну, правда пока в количестве двух рейсов в неделю. Фото: Bangkok Post

О том, что Китай дал разрешения на ограниченное число авиарейсов из Таиланда, сообщила заместитель пресс-секретаря правительства Трайсури Тайсаранакун.

«Смягчение ограничений на путешествия в Китае – хороший знак. Это, надеемся, поможет туристическому сектору восстановиться и начать генерировать больше выручки за счет китайских туристов», – цитирует официального представителя правительства Bangkok Post.

Впрочем, согласно решению СААС, никаких туристов на первых рейсах быть не должно, они вводятся для бизнесменов и студентов. Тайская сторона пока лишь надеется, что Пекин постепенно начнет разрешать дополнительные международные рейсы, которые уже будут доступны для широкого круга пассажиров, отметил госпожа Тайсаранакун.

Поскольку открыты пока лишь два слота в неделю, Управление гражданской авиации Таиланда (СААТ) заявило, что желающие работать на китайском направлении тайские авиаперевозчики будут чередоваться на маршрутах за исключением рейсов в Пекин и Шанхай.

Как сообщает Bangkok Post, Thai Airways International, Thai Smile Airways, Thai Lion Air и Thai Air Asia подали заявки на полеты в Гуанчжоу, Thai VietJet намерена летать в Куньмин, а Nok Air – в Наньнин. О Пекине и Шанхае в публикации не говорится ничего. Также нет ясности относительно того, с какой периодичностью будут осуществляться рейсы в конкретные города.

При этом госпожа Тайсаранакун отметила, что премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча «остался доволен решением СААТ о возобновлении полетов в Китай», хотя принимала это решение не китайская СААС.

Глава правительства, по ее словам, заявил, что Туристическое управление Таиланда (ТАТ) готово «на полных парах» идти вперед в плане поддержки туризма, поскольку уже почти все строгие ограничения для иностранцев отменяются с 1 июля.

Также госпожа Тайсаранакун добавила, что хотя число заражений COVID-19 в Таиланде уменьшается, правительство все равно просит людей сохранять бдительность, чтобы туристы были уверены в безопасности поездок в Королевство.