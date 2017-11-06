KIS проведет благотворительный забег в парке Рамы IX

В школе Kajonkiet International School началась кампания по сбору средств на борьбу с раком груди.

6 Ноября 2017 11:44:38

Фото: KIS

В субботу, 18 ноября, Kajonkiet International School (KIS) проведет первый благотворительный забег KIS Fun Run, который станет кульминацией проходящей в школе кампании по сбору средст на проекты по предотвращению заболевания раком груди и информирования женщин о соответствующей угрозе.

Забег пройдет в парке имени Рамы IX в Пхукет-Тауне. Участникам на выбор предлагаются три дистанции – 800 м, 2 км и 4 км. Собранные средства будут переданы Фонду борьбы с раком груди при Центре Королевы Сирикит. Одно из направлений работы фонда – информирование женщин о важности регулярных обследований, позволяющих обнаружить рак на ранней стадии, когда с болезнью еще можно справиться.

Подробную информацию о благотворительной кампании KIS можно получить у по тел. 091 034 0240 и эл. почте acheep_kisp@kajonkietsuka.ac.th (Чипи Тхамронгтханайот, менеджер по маркетингу).

Перечислить пожертвование можно на следующий банковский счет:

Bank Name : Bangkok Bank:

: Bangkok Bank: A ccount name : Kajonkiet International School Phuket:

ccount name : Kajonkiet International School Phuket: A ccount Number : 264-4-50206-0 ;

ccount Number : 264-4-50206-0 Swift Code : BKKBTHBK.

После перечисления пожертвования, пожалуйста, перешлите квитанцию о переводе средств на ip@kajonkietsuksa.ac.th.