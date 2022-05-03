Киберспорт на Пхукете: Турнир по Garena ROV прошел в Limelight Avenue

Пхукет Турнир по Garena RoV прошел на Пхукете В конце апреля Пхукет провел первый официальный киберспортивный турнир, пусть со скромными призовыми, но зато с впечатляющей официальной поддержкой. Выбор организаторов мероприятия, проходившего 29-30 апреля в комплексе Limelight Avenue на Dibuk Rd., пал на игру Garena ROV. Призовой фонд составил всего 60 тыс. бат, однако победитель получил возможность принять участие в национальных соревнованиях, а на открытии турнира присутствовал звездный состав официальных лиц. В Limelight Avenue приехали вице-премьер и глава Министерства торговли Джурин Лаксанависит, его советница Маллика Бунмитракун Махасук, глава Департамента развития международной торговли Пхусит Раттанакун Серирынгрит, вице-губернатор Пхукета Пичет Панапонг, местные политики Анчали Ванит Тхепбут и Чайот Паньявай.

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Призовые распределялись по классической схеме, когда победитель получает половину фонда (30 тыс. бат в этом случае), а занявшие второе и третье места делят оставшееся (20 и 10 тыс. бат соответственно).

Выступая на открытии турнира, министр Лаксанависит подчеркнул важность развития киберспорта в Таиланде. Чиновник заверил, что правительство оказывает поддержку этому направлению, видя в нем большой экономический потенциал.

«Индустрия киберспорта растет быстрыми темпами не только в Таиланде, но и на глобальном уровне. Текущий оценочный объем глобального рынка е-спорта превышает 60 млрд бат, так что это важный сегмент для создания экономических возможностей для всей страны. Электронный спорт дает участникам – или спортсменам – возможность строить индивидуальные карьеры и становиться экономически успешными, что естественным образом помогает их семьям и сообществам в более широком смысле», – заявил господин Лаксанависит.

«Возможно, однажды киберспортсмены будут такими же участниками спортивного рынка как профессиональные футболисты, представляющие сами собой экономическую ценность и рассматривающиеся как финансовый актив», – добавил министр.

Господин Лаксанависит напомнил, что официальная Ассоциация е-спорта Таиланда работает уже около пяти лет, и среди ее членов есть как любители, так и уже сформировавшиеся профессиональные спортсмены.

«Мы очень гордимся тем, что действующие чемпионы мира 2021 года по RoV – это команда из Таиланда», – заявил министр торговли. По всей видимости, глава Минторговли имел в виду прошлогоднюю победу команды dtac на AWC: Arena of Valor World Cup 2021.

Выступая в Limelight Avenue, глава административной организации Пхукета (OrBorJor) Реват Арироб также подчеркнул экономический и социальный потенциал киберспорта. По его словам, официальное признание е-спорта на уровне страны изменилось отношение к играм.

«Раньше общее отношение к компьютерным играм было таким, что это ленивое времяпрепровождение, разрушающее жизни детей, но после публикации в Royal Gazette о причислении киберспорта одним из юридически признанных видов спорта отношение и возможности изменились», – отметил господин Арироб.

Академия в Кату

В декабре прошлого года Пхукет сделал большой шаг вперед в плане изменения отношений к профессиональному геймингу, когда команда NKT в партнерстве с The Par Phuket Hotel объявили о создании центра развития киберсперта на базе этого отеля. На открытии центра в Кату тогда присутствовали президент Спортивной ассоциации Пхукета Тхаммават Вонгчаронйот и глава пхукетского офиса Спортивного управления Таиланда (SAT) Дамронг Чайсена. В рамках партнерского соглашения The Par Phuket Hotel и NKT договорились создать не просто компьютерный клуб, а центр подготовки киберспортсменов, одним из направлений которого должна была стать работа с родительским сообществом.

«Хорошо, что The Par Phuket Hotel может участвовать в национальной программе по развитию человеческого потенциала и стать местом, где будет формироваться фундамент понимания между молодежью и родителями. Я очень рад участвовать в этом проекте», – говорил тогда владелец гостиницы Пакин Рыксы.

Гендиректор и основатель NKT Джумпон Туитан также приветствовал открытие центра и выражал особое удовлетворение от того, что пилотный проект реализуется именно на Пхукете.

«Административная организация провинции Пхукета предоставила нам возможность организовать этот проект по развитию е-спорта и цифровых инноваций в бизнесе, который будет создавать и новые инновации, и новые возможности. Таиланд начинает замечать киберспортивную индустрию и все больше поддерживать молодежь, желающую стать частью этой отрасли. Данный сектор может предложить полноценные карьеры участникам и возможность генерировать значительные доходы для страны. Популярность киберспорта продолжает расти, а вместе с ней увеличиваются связанные с этой сферой доходы и возможности», – добавлял господин Туитан.

Непосредственно в плане киберспортивных целей было заявлено создание команды, которая «по-настоящему могла бы состязаться на мировой арене представлять Азию в глобальной лиге по CS:GO».

Господин Туитан подчеркивал, что центр будет стремиться разорвать существующие в восприятии людей параллели между киберспортом и игровой зависимостью.

«Мы хотим создать новый имидж е-спорта, более связанный с понятиями бизнеса и профессионального спорта», – говорил он.

«Пхукет – наша отправная точка, затем мы надеемся открыть похожие центр в Бангкоке и Чианг-Мае в ближайшем будущем», – отмечал основатель NKT.

Говоря о создании пхукетского центра, команда NKT указывала, что уже вложила более 140 млн бат в развитие своих спортсменов, большинство из которых составляют молодые тайцы, хотя есть и игроки из Индонезии, Южной Кореи, Сингапура и даже Монголии. В прошлом году NKT одержала победу на Funspark ULTI 2021: Asian Playoffs #1, перестреляв в финальном раунде китайскую Invictus Gaming.

Согласно подсчетам Newzoo, глобальная выручка индустрии киберспорта в 2021 году превысила 1 трлн долл. США. Самым финансов успешным тайским киберспортсменом считается 23-летний Ануча Jabz Джиравонг, добившийся наибольших успехов в Dota 2.