Кхао-Сок на двух колесах

Баз Дэниел рассказывает о поездке в Кхао-Сок с велосипедами (и рекомендует повторить его опыт).

12 Августа 2017 10:00:00

Пусть национальный парк Кхао-Сок и находится всего в сотне километров от Пхукета, об охватившим побережье Андаманского моря туристическом буме здесь не напоминает ничего. Многие резиденты острова совершают туда регулярные вылазки на выходные, чтобы отдохнуть от пхукетской суеты. Мы же решили не просто провести уикенд на лоне природы, а взять с собой велосипеды.

В Кхао-Сок мы направились в совершенно типичное для низкого сезона дождливое утро. Дорога заняла около трех часов, но по прибытию сложилось ощущение, что мы оказались в другой вселенный, гораздо более тихой и умиротворенной, чем наша привычная. О том, что нас ждет нечто особенное, говорили и пейзажи по дороге. Возвышающиеся над джунглями известняковые скалы, словно гигантские клыки, пронзали зелень и уходили к облакам, захватывая дух. А ведь возраст этих скал – целых 250 млн лет.

Кхао-Сок – одно из последних мест в Юго-Восточной Азии, которые до сих пор соответствуют поэтическому описанию, которое дал этому региону исследователь Том Хенли. «Территория надежды для биологического разнообразия флоры, фауны и – что наиболее важно – человеческого духа», – так Том описывал эти места в свой книге «Зов водопадов и гиббонов», считающейся Библией по Кхао-Соку. Если есть возможность, ознакомьтесь с ней перед следующей поездкой в национальный парк.

Прибыв в Кхао-Сок, мы расположились в одном из деревянных коттеджей отеля Our Jungle House Resort (www.khaosokaccomodation.com), оставили там лишние вещи, а затем уже на велосипедах отправились в сам парк. После того, как парковый сбор в размере 300 бат был уплачен, можно было начинать изучение джунглей, и мы двинулись вперед.

Сперва мы проехали мимо гостевого центра, пересекли по мосту реку Сок, свернули на первой развилке налево и начали подъем в гору. Кхао-Сок – это во всех смыслах территория маунтинбайка, изобилующая крутыми подъемами и спусками по скалистым тропам. Камни и песок под колесами требуют концентрации. Также не стоит забывать и том, что дорогу вы делите с пешими путешественниками, при этом не исключен и шанс встретиться с местной фаунов: от слонов и оленей до медведей и леопардов. Это определенно не поездка из дома за хлебушком.

Протяженность нашего маршрута туда и обратно составила около семи километров, при этом на середине трассы мы не отказали себе в удовольствии освежиться в глубоком прохладном прудике и дать отдых ногам.

Вечер же мы провели в Our Jungle House Resort, который славится как одно из лучших мест, где путешественник может остановиться в Кхао-Соке. Деревянные коттеджи и домики на деревьях настолько органично вписываются в окружающие джунгли, что единение с природой просто потрясающее. Вокруг коттеджей зеленеют тропические заросли, рядом журчит речка Сок, а неподалеку возвышаются огромные известняковые скалы. Кхао-Сок определенно стоит того, чтобы его посетить – с велосипедом или без.