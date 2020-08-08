Кхао ман гай: Новая встреча со старым знакомцем

Роман Воробьев продолжает рассказывать о самых обычных блюдах тайской кухни, которые зачастую оказываются куда интереснее, чем всем кажется.

Роман Воробьев

9 Августа 2020, 12:00 PM

Кхао ман гай янг. Фото: Mon555

Помнится, для одного из старых номеров «Новостей Пхукета» я решил написать про тайский жареный рис (кхао пад), одно из тех блюд, про которые, кажется, нечего сказать. С великим трудом мне удалось выторговать место в газете под этот текст, после чего я сам себе пообещал, что такого делать больше не будут. Но увы. Слово свое я, как вы видите, не сдержал.

Все дело в том, что с марта мой ребенок перешел на дистанционное обучение и, соответственно, перестал питаться в школьной столовой. Так что в один из дней случилось неизбежное.

«Что ты хочешь на ланч?» – спросил я.

«Кхао ман гай», – ответило черноглазое чадо.

Тот же ответ я получил и вечером, и в обеденный час следующего дня. В итоге за сутки мы заказали через Food Panda три курицы с рисом... И они все оказались разными, совершенно разными! А стоили практически одинаково.

Первый кхао ман гай обошелся в 60 бат и оказался, как я бы сказал, хайнаньской люксовой версией. Превосходный рис в котором чувствовалось, что сварен он на мясе. Превосходная курица и даже «кровяной пудинг» к ней. Бульон скорее хотелось назвать супом, поскольку он действительно был куда сложнее обычного. Наконец, соус. В нем чувствовались нотки арахиса и еще много чего, что я не смог и опознать. Никогда не думал, что кхао ман гай может быть таким многослойным блюдом.

Второй кхао ман стоил 50 бат и был именно тем, чем русская мама-туристка кормит ребенка на отдыхе. Обычная вареная (переваренная) курица, совершенно скучный (и подсохший) рис, невзрачный бульон и соус.... Соус, который просто был не тем соусом! Вместо классического соуса для кхао ман гай нам привезли обычный сладкий с чили. Это фиаско, братан.

Наконец, третий кхао ман гай за те же 50 бат приехал из мусульманского ресторана и вновь удивил приятно. Кухня тайских мусульман чувствовалась во всем – в курице, в рисе, в бульоне и в соусе. Почему-то, раньше я никогда не брал кхан ман гай в мусульманских заведениях, предпочитая кхао мок. Возможно, это было ошибкой.

Вы спросите, к чему все эти слова? Да к тому, что многие из нас – и я в их числе – довольно скептичны по отношению к тайскому «чикен райсу». Мы считаем его блюдом для детей или для туристов, боящихся букета вкусов «настоящих» тайских блюд. Но Таиланд не был бы Таиландом, если бы здесь не умели готовить вкусную еду даже из вареного риса и вареной курицы. И иногда именно дети дают нам шанс об этом вспомнить.