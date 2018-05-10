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Казначейство определилось с будущим глубоководного порта Пхукета

Департамент казначейства решил судьбу пхукетского глубоководного порта (Phuket Deep Sea Port) на ближайшие 30 лет.

10 Мая 2018 13:09:32

Круизный лайнер у побережья Патонга. Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Круизный лайнер у побережья Патонга. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Концессионное соглашение было заключено с компанией Phuket Deep Sea Port Co, предложившей за право управления портом суммарно 345 млн бат, пишет Bangkok PostПредложение Phuket Deep Sea Port значительно превысило минимальную планку, установленную Казначейством (116,9 млн) и предложение компании-конкурента Phuket Future Port Co (размер не указан).

Как пишет Bangkok Post, контракт предусматривает ежегодную уплату Казначейству как фиксированных взносов за управление портом, так и процента от выручки. Индексация размеров отчислений в пользу государства также прописана в концессионном соглашении. Контракт вступил в силу 1 мая этого года.

Зарабатывать, среди прочего, руководство Phuket Deep Sea Port Co планирует на круизных лайнерах. По словам генерального менеджера компании Ванлопа Понглынгдхамы, ежегодно порт принимает не меньше сотни круизных лайнеров с 200-300 тыс. пассажиров, при этом 99% отдыхающих являются иностранцами, преимущественно из Китая, Сингапура и Малайзии. Использование инфрастуктуры порта забронировано ими до 2021 года. При это турпоток на Пхукет растет, равно как и популярность морских круизов в региона.

Ранее Phuket Deep Sea Port Co получила от государства контракт на расширение портовой инфраструктуры для приема более крупных лайнеров. Контракт на 132 млн бат предусматривает увеличение протяженности 350-метровой причальной линии еще на 60 м, чтобы порт мог принимать лайнеры длиной 240-340 м. С точки зрения численности пассажиров, каждый 240-метровый корабль – это 1500 туристов, а 340-метровый – 6000 тыс. Также в контракте предусмотрено строительство нового пассажирского терминала в порту и работы по облагораживанию прилегающей территории. Завериться модернизация портовой инфраструктуры должна в течение 18 месяцев.

Отметим, что ни пхукетская пресса, ни местные органы власти о заключении нового концессионного соглашения не сообщали.

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