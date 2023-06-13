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Казахстанцу предъявлены обвинения в попытке убийства бизнесмена из России на Пхукете

Шеф полиции Пхукета генерал-майор Сермпхан Сириконг подтвердил The Phuket News, что арестованному в связи со стрельбой в Boat Avenue мужчине из Казахстана предъявлены обвинения в покушении на убийство. Россиянин, в которого стреляли в 475 метрах от полицейского участка, постепенно идет на поправку. Полиция считает, что покушение было связано с его работой, а не каким-либо личным конфликтом.

Новости Пхукета

13 Июня 2023, 02:51 PM
Российского бизнесмена расстреляли через стекло машины недалеко от пхукетской Лагуны. Мужчина получил несколько пуль, но выжил.

Российского бизнесмена расстреляли через стекло машины недалеко от пхукетской Лагуны. Мужчина получил несколько пуль, но выжил.

«Обвинения включают покушение на убийство, незаконное хранение огнестрельного оружия и незаконное ношение оружие в общественном месте без должных оснований. Полиция работает над делом, готовя материалы к передаче в офис прокурора», – заявил генерал Сириконг в беседе с редакцией The Phuket News и «Новостей Пхукета» во вторник, 13 июня.

Полиция по-прежнему не выпустила официального заявления в связи с покушением на российского бизнесмена 7 июня (хотя публикация была у PR Phuket). Имя россиянина пока что не было публично названо, равно как не раскрыли официальные лица и личность арестованного в рамках дела гражданина Казахстана, хотя эта информация доступна в заметках местных СМИ.

С момена покушения на россиянина прошло шесть дней. За это время полицейские арестовали человека, который теперь является главным подозреваемым, а также нашли револьвер и одежду стрелка. Впрочем, генерал Сириконг не уточнял, считают ли криминалисты возможным провести экспертизу ДНК и однозначно установить связь арестованного казахстанца с оружием и одеждой.

Пострадавший россиянин, как отметил офицер, постепенно поправляется, угроза его жизни отсутствует. О месте нахождения мужчины и наличии у него охраны генерал ничего не сказал. Мотивом покушения следователи считают бизнес-интересы россиянина.

 

 

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