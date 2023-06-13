Казахстанцу предъявлены обвинения в попытке убийства бизнесмена из России на Пхукете

Шеф полиции Пхукета генерал-майор Сермпхан Сириконг подтвердил The Phuket News, что арестованному в связи со стрельбой в Boat Avenue мужчине из Казахстана предъявлены обвинения в покушении на убийство. Россиянин, в которого стреляли в 475 метрах от полицейского участка, постепенно идет на поправку. Полиция считает, что покушение было связано с его работой, а не каким-либо личным конфликтом.

Новости Пхукета

13 Июня 2023, 02:51 PM

Российского бизнесмена расстреляли через стекло машины недалеко от пхукетской Лагуны. Мужчина получил несколько пуль, но выжил.