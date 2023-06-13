Казахстанцу предъявлены обвинения в попытке убийства бизнесмена из России на Пхукете

«Обвинения включают покушение на убийство, незаконное хранение огнестрельного оружия и незаконное ношение оружие в общественном месте без должных оснований. Полиция работает над делом, готовя материалы к передаче в офис прокурора», – заявил генерал Сириконг в беседе с редакцией The Phuket News и «Новостей Пхукета» во вторник, 13 июня.
Полиция по-прежнему не выпустила официального заявления в связи с покушением на российского бизнесмена 7 июня (хотя публикация была у PR Phuket). Имя россиянина пока что не было публично названо, равно как не раскрыли официальные лица и личность арестованного в рамках дела гражданина Казахстана, хотя эта информация доступна в заметках местных СМИ.
С момена покушения на россиянина прошло шесть дней. За это время полицейские арестовали человека, который теперь является главным подозреваемым, а также нашли револьвер и одежду стрелка. Впрочем, генерал Сириконг не уточнял, считают ли криминалисты возможным провести экспертизу ДНК и однозначно установить связь арестованного казахстанца с оружием и одеждой.
Пострадавший россиянин, как отметил офицер, постепенно поправляется, угроза его жизни отсутствует. О месте нахождения мужчины и наличии у него охраны генерал ничего не сказал. Мотивом покушения следователи считают бизнес-интересы россиянина.