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Катер с туристами из России врезался в сигнальную вышку на Пхукете

Порядка 30 человек могли пострадать в результата столкновения туристического спидбота с сигнальной вышкой в бухте Чалонг-Бэй, сообщает страница Phuket Info Center связанная с офисом губернатора Пхукета.

Новости Пхукета

17 Мая 2023, 06:46 PM
Спидбот врезался в сигнальную вышку у побережья Пхукета. Пострадать могли до 30 человек. Фото: Phuket Info Center (первое фото)

Спидбот врезался в сигнальную вышку у побережья Пхукета. Пострадать могли до 30 человек. Фото: Phuket Info Center (первое фото)

Спидбот врезался в сигнальную вышку у побережья Пхукета. Пострадать могли до 30 человек. Фото: Phuket Info Center

Спидбот врезался в сигнальную вышку у побережья Пхукета. Пострадать могли до 30 человек. Фото: Phuket Info Center

Спидбот врезался в сигнальную вышку у побережья Пхукета. Пострадать могли до 30 человек. Фото: Phuket Info Center

Спидбот врезался в сигнальную вышку у побережья Пхукета. Пострадать могли до 30 человек. Фото: Phuket Info Center

Спидбот врезался в сигнальную вышку у побережья Пхукета. Пострадать могли до 30 человек. Фото: Phuket Info Center

Спидбот врезался в сигнальную вышку у побережья Пхукета. Пострадать могли до 30 человек. Фото: Phuket Info Center

Спидбот врезался в сигнальную вышку у побережья Пхукета. Пострадать могли до 30 человек. Фото: Phuket Info Center

Спидбот врезался в сигнальную вышку у побережья Пхукета. Пострадать могли до 30 человек. Фото: Phuket Info Center

Спидбот врезался в сигнальную вышку у побережья Пхукета. Пострадать могли до 30 человек. Фото: Phuket Info Center

Спидбот врезался в сигнальную вышку у побережья Пхукета. Пострадать могли до 30 человек. Фото: Phuket Info Center

Спидбот врезался в сигнальную вышку у побережья Пхукета. Пострадать могли до 30 человек. Фото: Phuket Info Center

Спидбот врезался в сигнальную вышку у побережья Пхукета. Пострадать могли до 30 человек. Фото: Phuket Info Center

Спидбот врезался в сигнальную вышку у побережья Пхукета. Пострадать могли до 30 человек. Фото: РРАО

Спидбот врезался в сигнальную вышку у побережья Пхукета. Пострадать могли до 30 человек. Фото: РРАО

Спидбот врезался в сигнальную вышку у побережья Пхукета. Пострадать могли до 30 человек. Фото: РРАО

Спидбот врезался в сигнальную вышку у побережья Пхукета. Пострадать могли до 30 человек. Фото: РРАО

Спидбот врезался в сигнальную вышку у побережья Пхукета. Пострадать могли до 30 человек. Фото: РРАО

Спидбот врезался в сигнальную вышку у побережья Пхукета. Пострадать могли до 30 человек. Фото: РРАО

Спидбот врезался в сигнальную вышку у побережья Пхукета. Пострадать могли до 30 человек. Фото: РРАО

Спидбот врезался в сигнальную вышку у побережья Пхукета. Пострадать могли до 30 человек. Фото: РРАО

Спидбот врезался в сигнальную вышку у побережья Пхукета. Пострадать могли до 30 человек. Фото: РРАО

Спидбот врезался в сигнальную вышку у побережья Пхукета. Пострадать могли до 30 человек. Фото: РРАО

Спидбот врезался в сигнальную вышку у побережья Пхукета. Пострадать могли до 30 человек. Фото: РРАО

Спидбот врезался в сигнальную вышку у побережья Пхукета. Пострадать могли до 30 человек. Фото: РРАО

Спидбот врезался в сигнальную вышку у побережья Пхукета. Пострадать могли до 30 человек. Фото: РРАО

Спидбот врезался в сигнальную вышку у побережья Пхукета. Пострадать могли до 30 человек. Фото: РРАО

Спидбот врезался в сигнальную вышку у побережья Пхукета. Пострадать могли до 30 человек. Фото: РРАО

Спидбот врезался в сигнальную вышку у побережья Пхукета. Пострадать могли до 30 человек. Фото: РРАО

Спидбот врезался в сигнальную вышку у побережья Пхукета. Пострадать могли до 30 человек. Фото: РРАО

Спидбот врезался в сигнальную вышку у побережья Пхукета. Пострадать могли до 30 человек. Фото: РРАО

Спидбот врезался в сигнальную вышку у побережья Пхукета. Пострадать могли до 30 человек. Фото: РРАО

Спидбот врезался в сигнальную вышку у побережья Пхукета. Пострадать могли до 30 человек. Фото: РРАО

Спидбот врезался в сигнальную вышку у побережья Пхукета. Пострадать могли до 30 человек. Фото: Puket Tourist Police

Спидбот врезался в сигнальную вышку у побережья Пхукета. Пострадать могли до 30 человек. Фото: Puket Tourist Police

Спидбот врезался в сигнальную вышку у побережья Пхукета. Пострадать могли до 30 человек. Фото: Рhuket Info Center

Спидбот врезался в сигнальную вышку у побережья Пхукета. Пострадать могли до 30 человек. Фото: Рhuket Info Center

Спидбот врезался в сигнальную вышку у побережья Пхукета. Пострадать могли до 30 человек. Фото: Рhuket Info Center (более позднее фото)

Спидбот врезался в сигнальную вышку у побережья Пхукета. Пострадать могли до 30 человек. Фото: Рhuket Info Center (более позднее фото)

О происшествии в заливе Чалонг-Бэй стало известно в районе 16:00, однако все публикации до сих пор представляют собой лишь подборки фото без каких-либо подробностей. В частности, одними лишь снимками поделились спасатели Ruamjai Foundation и Kusoldharm Foundation, работающие на месте событий. Мэр Раваи Арун Солос тоже распространил лишь фото.

Согласно публикации Phuket Info Center, общее число пострадавших может составлять порядка 30 человек, включая два случая получения тяжелых травм и восемь случаев, которые страница описывает как «желтый код». Видимо, имеются в виду травмы средней тяжести. Пострадавшие доставлены в разные больницы, включая Chalong Hospital, Vachira Phuket Hospital, Phuket Provincial Hospital, Bangkok Hospital Phuket, Bangkok Hospital Siriroj, Dibuk Hospital и Mission Hospital Phuket.

Административная организация Пхукета (РРАО, Phuket OrBorJor) добавляет, что все пассажиры в количестве 33 человек были гражданами России. Также на борту находились местный шкипер и два члена команды.

Врезавшееся в сигнальную вышку судно, как и положено, имеет на борту как свое собственное название (Thanathip Marine 555), так и название оператора (Thanathip Marine и A Time Nature Tour). По некой причине даже страница Phuket Info Center изначально замазала эту часть снимков, но РРАО опубликовала открыто как информацию имеющую общественную значимость. В следующей публикации Phuket Info Center название лодку уже было приведено вместе с данными по ней.

Также фото спидбота опубликовала туристическая полиция Пхукета. Она же привела в своей публикации и время происшествия  – 16:44 дня.

Катер, как отмечают сразу несколько источников, возвращался с экскурсии на Пхи-Пхи, организованной для туристов из России. 

 

 

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