Катамаран затонул у побережья Пхукета

Моряки третьего регионального командовая ВМФ Таиланда пришли на помощь экипажу парусного катамарана, затонувшего в районе острова Лон в воскресенье, 10 октября.

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Сообщение об инциденте поступило в штаб ВМФ около 17:00. Терпящее бедствие судно обнаружили местные жители, которые и подняли тревогу.

Прибывшие на место событий флотские спасатели обнаружили частично ушедший под воду парусный катамаран, а рядом с ним – двух иностранцев в спасательных жилетов. Мужчин доставили на побережье острова Лон, затем туда же была отбуксирована и их лодка. О пострадавших не сообщалось.

После инцидента представители ВМФ повторили метеорологическое предупреждение для моряков. В настоящий момент погодные условия таковы, что высота волн в Андаманском море может составлять 2-3 метра и даже более в зонах плохой погоды. Всем шкиперам предписано осуществлять навигацию с повышенной осторожностью, маломерные суда должны оставаться на берегу.







