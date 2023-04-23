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Катамаран-уборщик WAWA Creations презентовали на встрече Skal на Пхукете

Петер Якопс из компании WAWA Creations презентовал один из своих новых катамаранов-уборщиков на пхукетской встрече общества Skal International, объединяющего профессионалов индустрии гостеприимства. Мероприятие проходило 21 апреля в формате круиза на закате на борту Sunset Traveler.

Новости Пхукета

23 Апреля 2023, 02:05 PM
Встреча Skal на Пхукете прошла 21 апреля и включала круиз с последующим ужином в RPM.

Встреча Skal на Пхукете прошла 21 апреля и включала круиз с последующим ужином в RPM.

Встреча Skal на Пхукете прошла 21 апреля и включала круиз с последующим ужином в RPM.

Встреча Skal на Пхукете прошла 21 апреля и включала круиз с последующим ужином в RPM.

Встреча Skal на Пхукете прошла 21 апреля и включала круиз с последующим ужином в RPM.

Встреча Skal на Пхукете прошла 21 апреля и включала круиз с последующим ужином в RPM.

Встреча Skal на Пхукете прошла 21 апреля и включала круиз с последующим ужином в RPM.

Встреча Skal на Пхукете прошла 21 апреля и включала круиз с последующим ужином в RPM.

Встреча Skal на Пхукете прошла 21 апреля и включала круиз с последующим ужином в RPM.

Встреча Skal на Пхукете прошла 21 апреля и включала круиз с последующим ужином в RPM.

Встреча Skal на Пхукете прошла 21 апреля и включала круиз с последующим ужином в RPM.

Встреча Skal на Пхукете прошла 21 апреля и включала круиз с последующим ужином в RPM.

Встреча Skal на Пхукете прошла 21 апреля и включала круиз с последующим ужином в RPM.

Встреча Skal на Пхукете прошла 21 апреля и включала круиз с последующим ужином в RPM.

Встреча Skal на Пхукете прошла 21 апреля и включала круиз с последующим ужином в RPM.

Встреча Skal на Пхукете прошла 21 апреля и включала круиз с последующим ужином в RPM.

Встреча Skal на Пхукете прошла 21 апреля и включала круиз с последующим ужином в RPM.

Встреча Skal на Пхукете прошла 21 апреля и включала круиз с последующим ужином в RPM.

Встреча Skal на Пхукете прошла 21 апреля и включала круиз с последующим ужином в RPM.

Встреча Skal на Пхукете прошла 21 апреля и включала круиз с последующим ужином в RPM.

Встреча Skal на Пхукете прошла 21 апреля и включала круиз с последующим ужином в RPM.

Встреча Skal на Пхукете прошла 21 апреля и включала круиз с последующим ужином в RPM.

Встреча Skal на Пхукете прошла 21 апреля и включала круиз с последующим ужином в RPM.

Встреча Skal на Пхукете прошла 21 апреля и включала круиз с последующим ужином в RPM.

Встреча Skal на Пхукете прошла 21 апреля и включала круиз с последующим ужином в RPM.

Встреча Skal на Пхукете прошла 21 апреля и включала круиз с последующим ужином в RPM.

Петер рассказал участникам встречи Skal о своем амбициозном проекте – целом флоте катамаранов, курсирующих по пхукетской акватории и собирающих пластиковый мусор тралами. Попавшие в сети отходы затем сортируются на борту и отправляются на переработку. Лодки WAWA Creations недавно показывали на приеме в посольстве Франции в Бангкоке и на других мероприятиях.

Также Петер активно участвует в развитии инклюзивного парусного спорта на Пхукете, являясь одним из участников проекта Disabled Sailing Thailand. Благодаря этой инициативе люди с ограниченными физическими возможностями не только получают возможность отдохнуть под парусом, но и начинают заниматься парусным спортом, представляя Таиланд на международных регатах и даже Паралимпийских играх.

Программа встречи Skal на Пхукете не ограничивалась общением с Петером Якопсом. После круиза участники переместились в Royal Phuket Marina, где повара Isola Ristorante приготовили для них запоминающийся ужин, а Blackbird Group подобрала достойные напитки к блюдам.

 

 

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