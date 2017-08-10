The Phuket News
The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Kata Rocks готовит яхтенное рандеву 2017

Отельный комплекс Kata Rocks проведет очередную ежегодную встречу владельцев супер-яхт Kata Rocks Superyacht Rendezvous в декабре этого года, и целый ряд именитых игроков отрасли уже подтвердили свое участие, сообщает в пресс-релизе Kata Rocks.

Новости Пхукета

13 Августа 2017 13:00:00

Фото: Kata Rocks Superyacht Rendezvous
Фото: Kata Rocks Superyacht Rendezvous

В частности, к рандеву, которое пройдет, 8-10 декабря снова присоединится верфь Feadship, которая выступит ко-спонсором мероприятия и организует эксклюзивный ужин для владельцев супер-яхт.

Также участие подтвердило издательство Boat International Media, которое проведет коктейльный прием в рамках рандеву. Кроме того, к программа будет включать дегустацию игристых вин от Lee Marine и пляжное барбекю от The Surin Phuket. К настоящему моменту в списке участников уже значатся Burgess, Hemisphere Monaco, Northrop & Johnson, Bristol Charter, Benetti, Princess и Seal Superyachts.

В прошлом году рандеву собрало 17 супер-яхт, включая 93-метровую Lauren L и 51-метровую Northern Sun. Организаторы говорят, что в этом году лодок будет больше, но конкретных цифр не называют.  

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Таиланд будет отдыхать в Новый год четыре дня
Таиланд будет отдыхать в Новый год четыре дня
Древняя традиция: Театр на церемонии Королевской кремации
Древняя традиция: Театр на церемонии Королевской кремации
Красочный забег пройдет на Пхукете в декабре
Красочный забег пройдет на Пхукете в декабре
Ужин от семи шефов в Paresa
Ужин от семи шефов в Paresa
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как и куда подать жалобу на Пхукете?

Как и куда подать жалобу на Пхукете?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.