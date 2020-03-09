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Kasikornbank прекратил обмен валют из-за коронавируса

Kasikornbank (Kbank) закрыл все пункты обмена валют из-за коронавируса COVID-19. В отделениях банка с иностранными валютами также теперь не работают.

Новости Пхукета

9 Марта 2020, 02:41 PM
Kasikornbank прекратил обмен валют из-за коронавируса. Фото: Kasikornbank

Kasikornbank прекратил обмен валют из-за коронавируса. Фото: Kasikornbank

Официальное заявление Kasikornbank о закрытии всех пунктов обмены валют было распространено в 17:00 воскресенья, 8 марта. Одновременно был прекращен обмен иностранных валют в отделениях банка.

Сотрудникам обменных пунктов был предписан 14-дневный карантин «в соответствии с рекомендацией Департамента эпидемиологического контроля при Министерстве здравоохранения Таиланда».

В том же заявлении Kasikornbank заверил, что ни одного случая заражения COVID-19 среди сотрудников банка не обнаружено.

Закрытие обменников банк назвал «гражданским долгом» компании в текущей ситуации. Обмен валют прекращен на неопределенный срок.

«Оказание услуг будет возобновлено после того, как Минздрав объявит о значительном улучшении ситуации», – заявил банк.

 

 

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