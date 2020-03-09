Kasikornbank прекратил обмен валют из-за коронавируса

Официальное заявление Kasikornbank о закрытии всех пунктов обмены валют было распространено в 17:00 воскресенья, 8 марта. Одновременно был прекращен обмен иностранных валют в отделениях банка.
Сотрудникам обменных пунктов был предписан 14-дневный карантин «в соответствии с рекомендацией Департамента эпидемиологического контроля при Министерстве здравоохранения Таиланда».
В том же заявлении Kasikornbank заверил, что ни одного случая заражения COVID-19 среди сотрудников банка не обнаружено.
Закрытие обменников банк назвал «гражданским долгом» компании в текущей ситуации. Обмен валют прекращен на неопределенный срок.
«Оказание услуг будет возобновлено после того, как Минздрав объявит о значительном улучшении ситуации», – заявил банк.