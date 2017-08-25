Kasikorn увидел сдвиг на рынке медтуризма

Аналитики Kasikorn Research Centre отмечают, что медицинский туризм из государств Ближнего Востока пошел на спад, заместить его должны страны Европы и Азии.

26 Августа 2017 16:00:00

Фото: AFP

Темпы роста медицинского туризма в Таиланде замедлились в 2017 году, однако этот сегмент все равно принесет тайской экономике 48-49 млрд бат по итогам года. Такой прогноз приводится в докладе аналитиков Kasikorn Research Centre, сообщает TTR Weekly. Если в прошлом году темпы роста медицинского турпотока из-за рубежа составляли 8%, то в этом показатель увеличится на 3-4%, прогнозируют в Kasikorn. По мнению аналитиков, в этом году Таиланд может рассчитывать на 2,4 млн «медицинских визитов». Еще 900 тыс. раз услугами местных медучреждений должны воспользоваться живущие в Королевстве экспаты.

В качестве главного тренда аналитики Kasikorn отмечают сокращение медицинского турпотока из ближневосточных стран на фоне «изменения там политики в области здравоохранения и улучшение качества и стандартов работы систем здравоохранения в этих государствах». Такая формулировка содержится в докладе специалистов Kasikorn.

По мнению экспертного центра, заместить пациентов из стран Ближнего Востока должны медицинские туристы из азиатских государств. Для пяти из них – Китая, Камбоджи, Лаоса, Мьянмы и Вьетнама – власти Таиланда ввели 90-дневный безвиз. В отношении медицинских туристов из ближневосточных государств (ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна, Кувейта и Омана) подобная инициатива действует с 2013 года.

Также увеличению доходов от оказания медицинских услуг иностранцам должен способствовать ввод десятилетних пенсионных виз для граждан Великобритании, США, Германии, Швейцарии, Японии, Франции, Австралии, Норвегии, Швеции, Нидерландов, Италии, Финляндии, Дании и Канады. При этом наличии медицинской страховки для оплаты больничных счетов является обязательным требованием к желающим получить десятилетнюю визу.

При этом аналитики Kasikorn Research Centre напоминают, что у Таиланда есть и конкуренты, также претендующие на статус регионального хаба на рынке медицинского туризма.

«Несмотря на позитивный прогноз, связанный с медициной тайский бизнес может столкнуться с жесткой конкуренцией со стороны новых поставщиков подобных услуг на внутреннем рынке и азиатских конкурентов, таких как Сингапур, Малайзия и Южная Корея. Все они претендуют на то, чтобы стать региональными лидерами в медицинской сфере», – говорится в докладе Kasikorn Research Centre.

Для того, чтобы не проиграть в этой борбе, тайским медучреждениям «необходимо зацементировать свои сильные стороны, в частности, качество услуг и уровень стандартов». Также, по оценкам аналитиков Kasikorn, положительный эффект должен дать выход медицинских учреждения на широкий рынок здоровья в целом (wellness). Впрочем, в этом сегменте в Таиланде уже есть свои лидеры с устоявшимися именем и репутацией.