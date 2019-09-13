Карри-паста из пхукетского магазина Khun Mae Ju прошла проверку на консерванты

Пхукетский офис Минздрава сообщил о том, что продукция из туристического магазина Khun Mae Ju была перепроверена на содержание консервантов после заявления двух организаций по защите прав потребителей о превышении допустимой нормы сорбиновой кислоты. Нарушений выявлено не было.

Новости Пхукета

13 Сентября 2019, 10:58 AM

Фото: Phuket PR Department

О том, что пхукетский офис Минздрава считает продукцию Khun Mae Ju безопасной для потребителей, было объявлено на пресс-конференции, прошедшей непосредственно в самом магазине Khun Mae Ju ранее на этой неделе. Заявление, сделал глава отделения Минздрава на острове Тханит Сермкэу. Затем материал на основе его слов распространила PR-служба администрации Пхукета.

Как пояснил господин Сермкэу, образцы карри-паст из Khun Mae Ju были направлены на проверку в региональный центр медицинских наук номер один в провинции Чианг-Май. Консервантов в продукции не было обнаружено вообще.

«Результаты тестов показали отсутствие консервантов в продукции», – заявил господин Сермкэу.

Глава пхукетского офиса Минздрава не пояснил, как отбирались образцы для тестирования и почему для проведения проверки был выбран центр, находящийся в тысяче километров от Пхукета.

Одновременно господин Сермкэу подчеркнул, что его сотрудники регулярно (раз в три года) проверяет фабрику Khun Mae Ju, которая «пока что каждый год проходила проверку качества с результатом 96,74».

Напомним, что ориентированный на тайских туристов магазин Khun Mae Ju привлек к себе внимание после проверки продукции, проведенной тайским Фондом защиты потребителей (ConsumerThai.org) и Сетью защиты потребителей в южном Таиланде (ConsumerSouth.com).

Всего было проверено 15 торговых точек в южных провинциях страны, включая Чумпхон, Сураттхани, Краби и Пхукет. В случае с Khun Mae Ju вопросы у ревизоров вызвала карри-паста для гэнг тай пла, в которой обнаружили 1190,45 мг/кг сорбиновой кислоты при максимальной норме в 1000 мг/кг (см. здесь).

Выступая на пресс-конференции после повторной проверки, которая не выявила в пасте вообще никаких консервантов, представительница Khun Mae Ju Вираван Тиупредит сообщила, что заявления представителей ConsumerThai.org и ConsumerSouth.com привели к падению продаж, особенно через онлайн-магазин.

«Мы уверенно подтверждаем, что в наших карри-пастах нет консервантов. Мы уже направили в оба фонда результаты проверки, организованной местным офисом Минздрава, и хотим, что они публично озвучили правильную информацию о нашей продукции», --заявила госпожа Тиупредит.

«Мы подтверждаем, что наша продукция соответствует стандартам Минздрава. Фонды проведут пресс-конференцию, чтобы извиниться за оглашение неправильной информации и еще раз подтвердить, что в нашей продукции нет консервантов», – добавила представительница Khun Mae Ju.

Госпожа Тиупредит не уточнила, когда и где будут извиняться Фонд защиты потребителей и Сеть защиты потребителей в южном Таиланде.

Отметим, что проводившие проверку фонды также нашли повышенное содержание сорбиновой кислоты в продукции пхукетского магазина Mae Kui. Он на прошедшей пресс-конференции упомянут не был.