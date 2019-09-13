Карри-паста из пхукетского магазина Khun Mae Ju прошла проверку на консерванты

О том, что пхукетский офис Минздрава считает продукцию Khun Mae Ju безопасной для потребителей, было объявлено на пресс-конференции, прошедшей непосредственно в самом магазине Khun Mae Ju ранее на этой неделе. Заявление, сделал глава отделения Минздрава на острове Тханит Сермкэу. Затем материал на основе его слов распространила PR-служба администрации Пхукета.
Как пояснил господин Сермкэу, образцы карри-паст из Khun Mae Ju были направлены на проверку в региональный центр медицинских наук номер один в провинции Чианг-Май. Консервантов в продукции не было обнаружено вообще.
«Результаты тестов показали отсутствие консервантов в продукции», – заявил господин Сермкэу.
Глава пхукетского офиса Минздрава не пояснил, как отбирались образцы для тестирования и почему для проведения проверки был выбран центр, находящийся в тысяче километров от Пхукета.
Одновременно господин Сермкэу подчеркнул, что его сотрудники регулярно (раз в три года) проверяет фабрику Khun Mae Ju, которая «пока что каждый год проходила проверку качества с результатом 96,74».
Напомним, что ориентированный на тайских туристов магазин Khun Mae Ju привлек к себе внимание после проверки продукции, проведенной тайским Фондом защиты потребителей (ConsumerThai.org) и Сетью защиты потребителей в южном Таиланде (ConsumerSouth.com).
Всего было проверено 15 торговых точек в южных провинциях страны, включая Чумпхон, Сураттхани, Краби и Пхукет. В случае с Khun Mae Ju вопросы у ревизоров вызвала карри-паста для гэнг тай пла, в которой обнаружили 1190,45 мг/кг сорбиновой кислоты при максимальной норме в 1000 мг/кг (см. здесь).
Выступая на пресс-конференции после повторной проверки, которая не выявила в пасте вообще никаких консервантов, представительница Khun Mae Ju Вираван Тиупредит сообщила, что заявления представителей ConsumerThai.org и ConsumerSouth.com привели к падению продаж, особенно через онлайн-магазин.
«Мы уверенно подтверждаем, что в наших карри-пастах нет консервантов. Мы уже направили в оба фонда результаты проверки, организованной местным офисом Минздрава, и хотим, что они публично озвучили правильную информацию о нашей продукции», --заявила госпожа Тиупредит.
«Мы подтверждаем, что наша продукция соответствует стандартам Минздрава. Фонды проведут пресс-конференцию, чтобы извиниться за оглашение неправильной информации и еще раз подтвердить, что в нашей продукции нет консервантов», – добавила представительница Khun Mae Ju.
Госпожа Тиупредит не уточнила, когда и где будут извиняться Фонд защиты потребителей и Сеть защиты потребителей в южном Таиланде.
Отметим, что проводившие проверку фонды также нашли повышенное содержание сорбиновой кислоты в продукции пхукетского магазина Mae Kui. Он на прошедшей пресс-конференции упомянут не был.