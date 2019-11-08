Карону и Патонгу грозят недельные перебои с водой

В связи с проведением работы на опреснительной станции проблемы с водоснабжением в ряде районов Карона, Патонга и Ката возможны в период с 15 по 23 ноября.
Как говорится в уведомлении PWA, слабый напор или полное отсутствие воды возможны в утренние и дневные часы – с 9:00 до 16:00. В моменты пикового потребления ведомство обещает нормальный напор в трубах.
PWA просит жителей районов, где технические работы на опреснительной станции негативно влияют на водоснабжение, запасать воду заранее. Ведомство приносит извинения за возможные неудобства. Телефоны для справок – 076-319173, 082-7901634 и 1662.