Карону и Патонгу грозят недельные перебои с водой

Пхукетский офис Управления водоснабжения (PWA) объявил о проведении очередного планового техобслуживания оборудования на опреснительной станции в Кароне.

Новости Пхукета

8 Ноября 2019, 11:52 AM

Фото: PWA

В связи с проведением работы на опреснительной станции проблемы с водоснабжением в ряде районов Карона, Патонга и Ката возможны в период с 15 по 23 ноября.

Как говорится в уведомлении PWA, слабый напор или полное отсутствие воды возможны в утренние и дневные часы – с 9:00 до 16:00. В моменты пикового потребления ведомство обещает нормальный напор в трубах.

PWA просит жителей районов, где технические работы на опреснительной станции негативно влияют на водоснабжение, запасать воду заранее. Ведомство приносит извинения за возможные неудобства. Телефоны для справок – 076-319173, 082-7901634 и 1662.