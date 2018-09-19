Карон останется без света 20 сентября

Управление энергоснабжения Пхукета (PEA) сообщило о том, что жителей Карона ждут перебои с электричеством 20 сентября.

19 Сентября 2018 17:42:47

Фото: Управление энергоснабжения Пхукета (PEA)

Отключение электроснабжения связано с необходимостью провести монтаж новых высоковольтных кабелей. Электричества в домах и офисах Карона не будет с 9:00 утра до 17:00 вечера.

Согласно уведомлению РЕА, без света останутся кварталы на пляжной дороге от RCS Dino Park до Kata Center, включая Taina Rd и Club Med Phuket.

РЕА приносит извинения за неудобства. Телефон для справок – 076-345574.