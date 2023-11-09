Карнавал в Патонге пройдет 8-10 декабря

Ежегодный карнавал в Патонге, знаменующий начало высокого сезона на Пхукете, пройдет в этом году 8-10 декабря, объявил мэр города Чалермсак Манисри. Муниципалитет уже делал несколько лаконичных анонсов, но полноценная пресс-конференция состоялась только на этой неделе, когда жители острова уже начали задаваться вопросом, будет ли вообще карнавал. Мероприятие пройдет позже обычного, но и туристов на Пхукете к этому моменту должно быть больше, чем сейчас.

Новости Пхукета

Карнавал в Патонге пройдет с 8 по 10 декабря. Мероприятие было подтверждено на пресс-конференции в Jungceylon. Фото: PR Patong

Карнавал в Патонге пройдет с 8 по 10 декабря. Мероприятие было подтверждено на пресс-конференции в Jungceylon. Фото: PR Patong

Карнавал в Патонге пройдет с 8 по 10 декабря. Мероприятие было подтверждено на пресс-конференции в Jungceylon. Фото: PR Patong

Карнавал в Патонге пройдет с 8 по 10 декабря. Мероприятие было подтверждено на пресс-конференции в Jungceylon. Фото: PR Patong

Карнавал в Патонге пройдет с 8 по 10 декабря. Мероприятие было подтверждено на пресс-конференции в Jungceylon. Фото: PR Patong

Карнавал в Патонге пройдет с 8 по 10 декабря. Мероприятие было подтверждено на пресс-конференции в Jungceylon. Фото: PR Patong

Карнавал в Патонге пройдет с 8 по 10 декабря. Мероприятие было подтверждено на пресс-конференции в Jungceylon. Фото: PR Patong

Карнавал в Патонге пройдет с 8 по 10 декабря. Мероприятие было подтверждено на пресс-конференции в Jungceylon. Фото: PR Patong

Карнавал в Патонге пройдет с 8 по 10 декабря. Мероприятие было подтверждено на пресс-конференции в Jungceylon. Фото: PR Patong

Карнавал в Патонге пройдет с 8 по 10 декабря. Мероприятие было подтверждено на пресс-конференции в Jungceylon. Фото: PR Patong

Карнавал в Патонге пройдет с 8 по 10 декабря. Мероприятие было подтверждено на пресс-конференции в Jungceylon. Фото: PR Patong

Карнавал в Патонге пройдет с 8 по 10 декабря. Мероприятие было подтверждено на пресс-конференции в Jungceylon. Фото: PR Patong

Карнавал в Патонге пройдет с 8 по 10 декабря. Мероприятие было подтверждено на пресс-конференции в Jungceylon. Фото: PR Patong

Карнавал в Патонге, официально именующийся Phuket Carnival at Patong 2023, будет проходить уже в 37-й раз. Главным событием, как всегда, станет большой и красочный парад на пляжной дороге Thaweewong Rd. Девиз мероприятия в этом году – «Время счастья».

«Фестиваль в честь открытия туристического сезона 2023 года будет служит продвижению Патонга как направления для отдыха среди тайских и иностранных туристов, он укрепит уверенность в Патонге и новый имидж города. Мы готовы встретить туристов со всего мира», – заявил Чалермсак Манисри.

В публикациях о карнавале муниципалитет Патонга использовал хэштег #ПатонгНеУмрет, введенный в обиход в прошлом году и ставший символом выхода города из кризиса. После двух лет тяжелейшего коронавирусного кризиса город воспринимал начало сезона к шанс вернуться к жизни, для реализации которого нужно приложить все силы. На пресс-конференции 8 ноября господин Манисри также подчеркивал необходимость объединения усилий ради общего благополучия.

«Карнавал подчеркнет сотрудничество и интеграцию в проведении мероприятий между правительством, частным бизнесом и местным население», – заявил мэр Патонга.

Центром трехдневного фестиваля будет площадка на пляже напротив выхода с Бангла-Роуд, которую городские власти именуют «Площадь Бангла». Программа должна начинаться в 10:00 утра, но, возможно, утром будут только открываться торговые лотки. Традиционно все концерты и шоу проходят по вечерам.

Продемонстрировать готовность местного бизнеса к сезону должен парад на Thaweewong Rd. Перечисляя больших участников, мэр Манисри упомянул коллективы Jungceylon, Central Patong, Phuket FantaSea, Carnival Magic, Simon Cabaret, Andamanda.

Впрочем, в шествии участвуют коллективы не только крупных развлекательных и торговых центров, но и команды местных баров и клубов, школ и студий творчества, общественных объединений. В прошлом году участие в параде принимали байкеры Пхукета, которые традиционно проводят свой ежегодный фестиваль Phuket Bike Week именно в Патонге, а в ноябре уже участвовали в музыкально-байкерском празднике на рынке ОТОР.

«Для гостей дадут бесплатные концерты известные тайские музыканты, такие как Tong, 2P, Southside. Также будет много свето-звуковых сценических шоу, электронная танцевальная музыка от знаменитых диджеев каждый вечер, киоски с едой и напитками в течение всего карнавала», – подтвердил Чалермсак Манисри.

На пресс-конференции 8 ноября выступил и новый начальник полиции Пхукета генерал-майор Синлерт Сукхум, который пообещал, что сотрудники правоохранительных органов обеспечат безопасность во всех отношениях, включая меры по контролю на дорогах. Также господин упомянул, что к этой работе будут привлечены структуры, не входящие в состав Королевской полиции Таиланда. Ранее губернатор Сопхон Суваннарата уже «мобилизовал» на обеспечение безопасности волонтеров OrSor.

«Мы уверены, что открытие туристического сезона на пляже в Патонге принесет Пхукету выручку, сопоставимую с 2019 годом. Все стороны готовы обеспечить удобство гостей острова включая транспорт, безопасность и другие направления. Мы приглашаем присоединиться к празднику всех желающих. Местные жители и бизнес готовы быть хорошими хозяевами и тепло принять всех гостей, произвести лучшее впечатление на туристов и сделать так, чтобы им хотелось вернуться на Пхукет», – заявил губернатор Суваннарат на пресс-конференции 8 ноября.

Дату парада на пляжной дороге – центрального события карнавала в Патонге – никто из выступавших не озвучил. Первый день карнавала, 8 декабря, будет пятницей. Закрытие состоится вечером воскресенья, 10 декабря.