Карнавал в Патонге пройдет 16-18 декабря

Власти Пхукета подтвердили проведение в Патонге традиционного карнавала, знаменующего начало высокого туристического сезона. Пусть и с опозданием, но мероприятие в этом году все же состоится. Уличные парады, концерты и ярмарка еды ждут жителей и гостей острова 16-18 числа, начало – каждый день в 10:00 утра, но основные события, как правило, происходят вечером.

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До пандемии карнавал в Патонге проходил в первых числах ноября, знаменуя собой начало туристичесокго сезона. Главным событием всегда был красочный парад на пляжной дороге, участие в котором принимали самые разные люди и организации – от государственных ведомств до частных компаний и всевозможных объединений и клубов по интересам.

В течение всего 2022 года власти Пхукета и всего Таиланда неоднократно говорили, что с большими надеждами ждут начала туристического сезона, который должен стартовать в октябре. Но несмотря на то, что начало сезона «перенесли» на месяц вперед, карнавал в Патонге не состоялся ни в октябре, ни в ноябре, ни даже с наступлением декабря.

Только 8 декабря официальные лица провели пресс-конференцию, на которой анонсировали событием. Причем сама пресс-конференция, судя по прямой трансляции в Facebook, тоже запоздала.

Как бы то ни было, карнавал в Патонге состоится 16-18 декабря. Анонсируя событие, мэр города Чалермсак Манисри подчеркнул, что праздник готовится и для иностранных туристов, и для тайских. Он добавил, что карнавал должен помочь Патонгу в создании «нового имиджа» и свидетельствовать о готовности города «принимать туристов со всего мира».

Нынешний высокий сезон, который уже, без сомнений, начался, стал для Патонга первым с 2019 года. Как говорил в октябре предприниматель Причавуд (Праб) Кисин, город банально не может себе позволить упустить этот шанс вернуться к жизни. Наглядным свидетельством настроений местного бизнеса стала альтернативная дорога в Патонг, которую предприниматели во главе с Прабом Кисином проложили за свой счет после обвала на основном шоссе

Маршрут, получивший неофициальное имя «Дороги Праба», конечно, не заменит собой основную трассу Кату-Патонг в практическом смысле, но сам факт того, что бизнес предложил и реализовал этот проект – очень показателен. Нынешний сезон Патонгу жизненно необходим.

Как подтвердил мэр Чалермсак Манисри, основные события карнавала в Патонге будут разворачиваться на участке пляжа напротив выхода с Бангла-Роуд. Собственно, пляжная дорога всегда была ключевым местом парада, а арка у выхода с Банглы – самая известная точна на ней и один из символ города.

«Программа фестиваля будет включать парад, который подчеркнет 17 стилей культурного разнообразия, а также шоу, которые продемонстрируют культурное разнообразие Пхукета. Кроме того, будет конкурс татуировки на пляже, оздоровительный забег в сексуальном стиле, разные пляжные развлечения, показы мод, мастер-класс по покраске тканей, симфоническая музыка и электронная музыка от диджеев, завораживающие вечерние фейерверки, а также уличная продажа еды и самой разной другой продукции», – перечислил мэр события в рамках карнавала.

Также на вторую половину декабря запланированы и подтверждены еще две ярмарки. Практически одновременно с карнавалом в Патонге должен пройти пляжный фестиваль на Най-Янге, который продлится два дня – 15 и 16 декабря. Гостей приглашают на пляжные концерты (в том числе, с участием тайских звезд), а также на ярмарку местной еды, без которой в Таиланде не обходится ни один праздник.

Кроме того, подтверждено проведение традиционной новогодней ярмарки в Сапан-Хине, которая в этом году вновь будет проходить под брендом Dee Phuket, хотя многие по-старинке именуют ее Phuket Red Cross Fair. Даты проведения мероприятия – с 28 декабря по 5 января.

Ничего не сказано еще, впрочем, о главном событии этого мероприятия – новогодней лотерее Красного Креста, неизменно привлекающей многих желающих испытать удачу и, если уж не получится выиграть таунхаус в Таланге или новую «Тойоту», просто сделать доброе дело, потому что деньги от продажи билетов идут на благотворительность.

Розыгрыш лотереи традиционно происходит в финальный день ярмарки, первым призом в последние годы были дома в новых поселках Пхукета, вторым – машины, третьим – мотоциклы. Также можно было выиграть ювелирные изделия из золота и бытовую технику вроде вентиляторов, неизменных утешительных призов в новогодней лотерее Красного Креста.