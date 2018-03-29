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Карибское солнце над Лайаном

Ротари-клуб Патонга проведет благотворительный гала-вечер в карибском стиле.

Новости Пхукета

31 Марта 2018 09:00:00

Вечер 7 апреля в Dream Beach Club обещает не просто веселым, а веселым по-карибски, поскольку именно там и тогда Ротари-клуб Патонга проведеть свой девятый ежегодный благовторительный вечер, с изысканным ужином, аукционом и танцами под жаркие ритмы Латинской Америки.

Событие этого года озаглавлено как Caribbean Sun Splash, и организаторы обещают поддерживать карибское веселье с первой минуты до последней. Открыть вечер гостям предлагается освежающим приветственным напитком в тропическом стиле, чтобы сразу настроиться на ритмы барабанов бонго. Также в первые часы праздника вечера ждет выступление исполнителей сальсы и огненное шоу.

Развлекательную программу продолжит хедлайнер мероприятия – канадская дива EKA Soundz, а после нее за дело примется диджей WOW, музыка которого заставит весь пляжный клуб пуститься в пляс. Восполнить силы можно будет экзотическими блюдами карибской кухни в формате шведского стола.

Впрочем, не стоит забывать, что музыка, танцы и веселье – это не единственная цель мероприятия. Основная задача Ротари-клуба Патонга – собрать средства на помощь нуждающимся детям Пхукета, для чего в Dream Beach Club будут проведены сразу два аукциона – безмолвный и классический. Среди разыгрываемых лотов – билеты на Уимблдонский теннисный турнир, круиз на яхте MY Olympia и даже поездка на Мачу-Пикчу в Перу. Также гостей ждет лотерея с ценными призами и конкурс карибского костюма. Желающие принять участие в аукционе могут прямо сейчас зайти на biddingowl.com/patongrotary и оценить выбор (при этом побороться за понравившийся лот можно и онлайн).

Абсолютно все собранные средства будут направлены на благотворительные проекты Ротари-клуба Патонга. Главный из них сейчас – это кампания «Чистая вода для детей», в рамках которой Ротари-клуб обеспечивает местные школы фильтрами для очистки воды. Кроме того, Ротари-клуб обеспечивает детей необходимыми вещами для учебы, раздает мотоциклетные шлемы и реализует образовательные программы.

Благотворительный вечер Caribbean Sun Splash не состоялся бы без его спонсоров, в число которых уже вошли Dream Beach Club, The Phuket News, EKA Soundz и многие другие, пожертвовавшие лоты для аукционов и подарки для лотереи. Желающие могут прямо сейчас связаться с Ротари-клубом и внести свою лепту в благое дело от лица своей компании, предложив свой приз.

Вечеринка Caribbean Sun Splash пройдет в Dream Beach Club в субботу, 6 апреля. Начало – в 18:30. Заказ билетов – по телефону 083 181 2946 и на сайте thephuketnews.com/phuket-ticket-master.php. Газета The Phuket News является спонсором мероприятия.

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