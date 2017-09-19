Капитаны спидботов, уличенные в сбросе якорей на рифы, до сих пор не наказаны

Руководство национального парка Hat Noppharat Thara – Mu Ko Phi Phi National Park по-прежнему ждет владельцев спидботов, капитаны которых были уличены в сбросе якорей на коралловые рифы у Пхи-Пхи в начале сентября.

19 Сентября 2017 09:25:06

Капитаны спидботов, уличенные в сбросе якорей на рифы, до сих пор не наказаны, поскольку владельцы лодок не явились в офис нацпарка Hat Noppharat Thara – Mu Ko Phi Phi National Park по соответствующему запросу. Об этом накануне (18 сентября) рассказал корреспонденту The Phuket News глава парка Ворапот Ломлин.

Видео, на котором запечатлены лодки-нарушители у пляжа Лэм-Тхонг на Пхи-Пхи, было снято еще 3 сентября.

«В прошлый понедельник, 11 сентября, мы отправили запрос с требованием явиться владельцам всех спидботов с этого видео. Мы до сих пор ждем их», – заявил Ворапот Ломлин.

«Мы дадим им еще пару дней. Если же они не явятся после этого, мы должны будем получить ордера на арест и найти их», – добавил директор парка.

Господин Ломлин пояснил, что часть снятых на видео спидботов прибыли на Пхи-Пхи с Пхукета, а часть – из провинции Краби. Всего в сбросе якорей на рифы были уличены «семь или восемь лодок».

«Владельцы этих спидботов должны явиться к нам и предоставить информацию о том, под чьим руководством находилась каждая лодка в момент, когда было совершено нарушение. Затем мы обратимся в полицию для привлечения этих лиц к ответственности на основе имеющихся доказательств», – пояснил Ворапот Ломлин.