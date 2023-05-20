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Капитану катера грозит до 3 лет тюрьмы за травмы туристов из России на Пхукете

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу подтвердил предъявление обвинений капитану спидбота Thanathip Marine 555, врезавшегося в навигационную вышку в бухте Чалонг-Бэй. На борту судна находились 37 человек, из которых 35 получили травмы. Большинство пострадавших – граждане России и Казахстана.

Новости Пхукета

20 Мая 2023, 05:30 PM
Тайская журналистка берет интервью у неназванного мужчины с травмой ноги, находившегося в момент столкновения на борту спидбота (17 мая). Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Тайская журналистка берет интервью у неназванного мужчины с травмой ноги, находившегося в момент столкновения на борту спидбота (17 мая). Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Совещание с участием губернатора Пхукета Наронга Вунсиеу 19 мая. Фото: PR Phuket

Совещание с участием губернатора Пхукета Наронга Вунсиеу 19 мая. Фото: PR Phuket

Совещание с участием губернатора Пхукета Наронга Вунсиеу 19 мая. Фото: PR Phuket

Совещание с участием губернатора Пхукета Наронга Вунсиеу 19 мая. Фото: PR Phuket

Совещание с участием губернатора Пхукета Наронга Вунсиеу 19 мая. Фото: PR Phuket

Совещание с участием губернатора Пхукета Наронга Вунсиеу 19 мая. Фото: PR Phuket

Совещание с участием губернатора Пхукета Наронга Вунсиеу 19 мая. Фото: PR Phuket

Совещание с участием губернатора Пхукета Наронга Вунсиеу 19 мая. Фото: PR Phuket

Сотрудники Иммиграционного бюро навещают пострадавших туристов в больнице 19 мая. Фото: PR Phuket

Сотрудники Иммиграционного бюро навещают пострадавших туристов в больнице 19 мая. Фото: PR Phuket

Сотрудники Иммиграционного бюро навещают пострадавших туристов в больнице 19 мая. Фото: PR Phuket

Сотрудники Иммиграционного бюро навещают пострадавших туристов в больнице 19 мая. Фото: PR Phuket

Губернатор Пхукета и полиция в больнице 17 мая. Фото: PR Phuket

Губернатор Пхукета и полиция в больнице 17 мая. Фото: PR Phuket

Губернатор Пхукета и полиция в больнице 17 мая. Фото: PR Phuket

Губернатор Пхукета и полиция в больнице 17 мая. Фото: PR Phuket

Поврежденный спидбт в бухте Чалонг-Бэй 17 мая. Фото: PR Phuket

Поврежденный спидбт в бухте Чалонг-Бэй 17 мая. Фото: PR Phuket

Доставка пострадавших на пирс в Чалонге после аварии 17 мая. Фото: PR Phuket

Доставка пострадавших на пирс в Чалонге после аварии 17 мая. Фото: PR Phuket

Как объявил губернатор Вунсиеу на совещании 19 мая, капитану предъявлены обвинения по статье 300 УК Таиланда и статье 390 УК Таиланда – халатность, повлекшая причинение тяжелых травм, и халатность, повлекшая причинение травм. По первой статье мужчине грозит до трех лет тюрьмы и/или до 60 тыс. бат штрафа, по второй – до трех месяцев тюрьмы и/или до 1 тыс. бат штрафа.

Чистосердечное признание вины, согласно статье 78 УК Таиланда будет служить основанием для смягчения реального наказания в два раза.

Губернатор Вунсиеу добавил, что полиция пока не получила результаты анализов капитана на алкоголь. Если мужчина находился за штурвалом нетрезвым, то на этом основании могут быть предъявлены дополнительные обвинения.

Аналогичным образом новые статьи в деле могут появиться, если у мужчины окажется положительный тест на наркотики, но про такие анализы официальные лица ничего не говорили.

Ни в последней публикации PR-службы администрации Пхукета, ни в предыдущих сообщениях не указывается имя человека, управлявшего спидботом Thanathip Marine 555 в тот момент, когда он врезался в бетонную конструкцию в заливе Чалонг-Бэй.

В списке госпитализированных, который передала журналистам 18 мая туристическая полиция, упомянут некто «Сатит Матчай, тайский рулевой лодки». Однако официальные лица не подтвердили, что этот именно тот человек, которого подозревают в халатности, повлекшей причинение травм 35 людям, включая его самого.

В отчете официальных лиц о совещании 19 мая указывается со ссылкой на губернатора Вунсиеу, что в больницах остаются 19 человек, пострадавших в результате инцидента 17 мая. Геконсульство России на Пхукете вечером 18 числа говорило о том, что непосредственно россиян в больницах оставалось 11 человек.

При этом на последнем совещании губернатор повторил, что среди шести человек с тяжелыми травмами – два тайских гражданина и четыре гражданина России.

Техническая инспекция катера, проведенная 18 мая Морским департаментом, не выявила у судна неисправностей, которые могли бы иметься до аварии и послужить ее причиной.

 

 

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