Капитан обнаруженной у берегов Индонезии яхты найден в безопасности

Энтузиасты из некоммерческой Ассоциации тайского морского бизнеса (ТМВА) выяснили судьбу капитана яхты Elysion, которая была обнаружена брошенной у побережья Индонезии.

16 Января 2018 18:09:19

Фото: ТМВА

Первое видео, на котором была запечатлена бесхозная яхта у побережья острова Пулау-Ве (недалеко от Банда-Ачеха), появилось в интернете 13 января. А в этот вторник, 16 числа, ТМВА опубликовала пост на своей странице в Facebook, в котором попросила выйти на связь лиц, которым что-либо известно о судне и его владельце. В посте ТМВА предполагалось, что яхта является пхукетской.

Владельцем судна оказался Пол ван Исакер, который сегодня вышел на связь с ТМВА и рассказал, что случилось. По словам господина Исакера, он был вынужден оставить яхту во время перехода с Пхукета на Лангкави из-за серии поломок. Исакер покинул борт яхты 1 января, после чего его подобрало проходившее мимо судно.

По словам Исакера, он покинул яхту в 40 морских милях от острова Липе, то есть намного восточнее той точки, где ее обнаружили. В настоящий момент неизвестно, начата ли какая-либо операция по спасению судна.