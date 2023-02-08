Каннабисную в Пхукет-Тауне закрыли на 30 дней в связи с игрой в покер в заведении

Администрация округа Мыанг-Пхукет издала приказ о временном закрытии каннабисной под названием Hi Kush, находящейся в историческом центре Пхукет-Тауна. В январе в заведении были арестованы 14 человек за игру в покер.

Иккапоп Тхонгтуб

Рейд в заведении Hi Kush, находящемся у кольцевой развязки Suriyadej Circle в конце Ratsada Rd., прошел еще 19 января. Официальные лица нанесли визит в заведение в 7:00 и арестовали 14 человек за игру в покер. Среди арестованных был и владелец, фигурирующий во всех сообщениях как господин Ратчакрит без указания фамилии.

Почти четыре недели спустя, 7 февраля, власти округа Мыанг-Пхукет решили, что необходимо принять меры не только против игроков, но и против самого заведения. Окружной глава Пирот Сриламун издал приказ о закрытии Hi Kush на 30 дней, до 8 марта.

Официальные лица не объяснили с чем связано это решение. При этом Hi Kush, как и прочие подобные заведения, активно рекламировал каннабис на своей странице в Facebook и предлагал промо-акции на продукцию. Также заведение позиционировал себя как работающее до 2:00 ночи, хотя место его расположения не является выделенной развлекательной зоной.