Канал у пляжа в Кароне очистили от пластика Муниципалитет Карона оперативно очистил от мусора канал у северной части пляжа после получения фотографий, на которых были запечатлены десятки плававших в воды пластиковых контейнеров из-под еды и другой мусор. Шела Рива 11 Октября 2017 11:40:15 Фотографии прислала в редакцию The Phuket News одна из читательниц газеты. «Я решила прогуляться от Ката до Карона, а когда добралась до водонасосной станции – вот, что я увидела. Обидно это видеть, особенно с учетом того, что они тратят столько денег на благоустройство вокруг озера и пытаются привлечь сюда людей», – написала женщина. «Если же они решат открыть шлюзы, то весь этот мусор окажется в море. Это плохо и для морской фауны, и для туризма», – добавила она. Корреспондент The Phuket News переслал фотографии в муниципалитет, и во вторник, 10 октября, получил в ответном письме фотографии канала после уборки, а также несколько снимков, сделанных в ходе процесса. Глава отдела здравоохранения при муниципалитете Карона Сатитха Джитмет пояснила, что загрязнение канала – известная проблема, и рабочие регулярно чистят его раз в две недели. «Это случается время от времени, чаще всего – после дождей. Обычно мы чистит канал пару раз в месяц», – заявил госпожа Джитмет. «Если вы видите, что где-то много мусора, пожалуй, сообщайте по телефону 076-333-367 или через The Phuket News, как в этом случае. Единой горячей линии по всему острову нет, но вы можете найти в интернете контактный телефон своего муниципалитета. Они помогут избавиться от мусора», – добавил она. Отметим, что сообщение о мусоре также можно оставить в группе Pineapple Eyes в мессенджере Line. Группа была специально создана для информирования властей об экологических проблемах.