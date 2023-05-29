Канадского киллера экстрадировали в Таиланд для суда по делу об убийстве в Раваи

Таиланд добился выдачи для суда канадского гражданина Мэттью Дюпре, объявленного в международный розыск и арестованного в Канаде в связи с убийством «индийского гангстера» в Раваи в феврале 2022 года. Предполагаемый киллер был доставлен в Бангкок в воскресенье, 28 мая, бойцами спецподразделения «Хануман», которыми руководил полковник Центрального бюро расследования (CIB) Вичак Таром. Второй фигурант дела погиб в прошлом году в авиакатастрофе, так что перед тайским судом предстанет только Дюпре.

Новости Пхукета

29 Мая 2023, 07:16 PM

Мэттью Дюпре является главным подозреваемым в убийстве канадского индуса Джими Сандху в Раваи в феврале 2022 года. Его предполагаемый напарник погиб в авиакатастрофе. Фото: Архив The Phuket News

Самолет с Дюпре на борту приземлился в аэропорту Don Mueang вечером 28 мая. На борту было более 40 силовиков, еще не менее 30 встречали рейс на земле. Как минимум часть аэропорта была закрыта на время посадки лайнера и эскортирования Дюпре, пишет Bangkok Post.

Газета не объяснила, с чем были связаны подобные меры предосторожности. Убийство, которое вменяется в вине канадцу, было резонансным, однако застреленный им Джимми Сингх Сандху не являлся тайским гражданином и не имел каких-то родственных или иных близких связей в Таиланде. Так что едва ли кто-то намеревался бы за него отомстить, прорвавшись на летное поле через бойцов из отряда «Хануман» и военнослужащих спецназа ВВС Таиланда.

Убийство в Раваи

Предполагаемый канадский гангстер Джимми Сандху по прозвищу Слайс был застрелен в Раваи поздним вечером 4 февраля 2022 года. Двое мужчин европейской внешности поджидали мужчину в поселке, где он арендовал виллу. Когда канадец индийского происхождения вышел из машины, киллеры в упор расстреляли его из пистолетов, в прямом смысле слова разрядив в жертву по полному магазину каждый. Огонь велся из пистолетов CZ и Walter PPK.

После расправы затем избавились от оружия (его нашли в море) и от одежды, а затем направились в аэропорт, так что уже 6 февраля оба были за пределами Таиланда. Местная полиция несколько дней утверждала, что подозреваемые якобы не покидали страну, но потом признала, что упустила стрелков.

Зато с установлением личностей подозреваемых проблем не возникло. 11 февраля провинциальный суд Пхукета выдал ордера на арест канадцев Мэттью Дюпре и Джина Лахркампа, отставных военнослужащих из Канады, известных в местных криминальных кругах. Мотивом убийства был назван конфликт внутри канадского преступного сообщества.

Дюпре был арестован 20 февраля 2022 года. Изначально сообщалось, что арест был произведен в Эдмонтоне, но сейчас Bangkok Post пишет, что это произошло в маленьком городке Сильван-Лейк на полпути между Эмонтоном и Калгари.

Арестовать Джина Лахркампа не удалось по причине смерти подозреваемого. В мае 2022 года он погиб при крушении легкомоторного самолета Piper Cherokee в канадской провинции Онтарио. Причины авиационного происшествия названы не были, но сообщалось, что на борту могли быть другие члены преступного сообщества Канады.

Законы об экстрадиции

Дюпре был экстрадирован для суда в Таиланде в соответствии с канадским Законом об экстрадиции от 1999 года. В законодательствах многих стран прописано, что они не выдают своих граждан для суда в других юрисдикциях, однако канадский Закон об экстрадии прямо говорит, что это возможно, если вменяемое человеку преступление считается таковым и в Канаде. Предумышленное убийство к таким относится.

Россия в 2023 году подписала с Таиландом двустороннее соглашение об экстрадиции, однако оно как раз не предполагает того, что РФ вышлет в Таиланд россиянина, совершившего преступление в Королевстве. Если гражданин России совершит убийство в Таиланде и уедет на родину, то его выдача будет противоречить Конституции РФ, которая запрещает это без каких-либо исключений.

«Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству. Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее пределами», – говорится в статье 61 Конституции РФ.

Напротив, Таиланд может выдать своего гражданина для суда в России или иной стране при соблюдении ряда условий, прописанных в тайском Законе об экстрадиции от 2008 года.

Что же касается выдачи россиянина из Таиланда в Россию для суда за какое-либо преступление на территории РФ (будто то убийство или уклонение от воинской службы), то для этого соглашение об экстрадиции не требуется вовсе, достаточно объявления человека в розыск российскими властями и отправки соответствующего запроса по официальным каналам в Бангкок. Зачастую это делается через аннулирование визы разыскиваемого, как в случае с двумя гражданами Франции, арестованными на Пхукете в марте этого года.

Экстрадиция является ключевым элементом, если страна добивается выдачи для суда не своего гражданина, а находящегося за рубежом гражданина третьего государства. Так было, к примеру, при передаче Таиландом американским следователям россиянин Виктора Бута в 2010 году или Дмитрия Украинского в 2019 году.