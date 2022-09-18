Кампания за безопасное вождение стартовала в Кату, Патонге и Камале

Власти округа Кату запустили кампанию за безопасность на дорогах. Инициатива стартовала в субботу, 17 сентября. Первые постеры уже появились на обочинах дорог в Кату, Патонге и Камале.

Новости Пхукета

В Кату, Патонге и Камале установили постеры, призывающие к безопасному и ответственному вождению. Фото: PR Phuket

В Кату, Патонге и Камале установили постеры, призывающие к безопасному и ответственному вождению. Фото: PR Phuket

В Кату, Патонге и Камале установили постеры, призывающие к безопасному и ответственному вождению. Фото: PR Phuket

В Кату, Патонге и Камале установили постеры, призывающие к безопасному и ответственному вождению. Фото: PR Phuket

В Кату, Патонге и Камале установили постеры, призывающие к безопасному и ответственному вождению. Фото: PR Phuket

В Кату, Патонге и Камале установили постеры, призывающие к безопасному и ответственному вождению. Фото: PR Phuket

Как отчиталась PR-служба провинции, инициативу Kathu District Model официально поддержали власти всех уровней, включая главу округа Кату Сивата Варингкуну, глав различных ведомств, руководителей отдельных районов и поселений, членов городских и районных советов (в состав округа Кату входят непосредственно Кату, а также Патонг и Камала).

Свежеизготовленные постеры напоминают водителям о важности безопасного и ответственного поведения на дорогах. Особое внимание, как и в рамках предыдущих инициатив подобного характера, уделяется мотоциклистам, которых просят уважать ПДД и всегда надевать шлемы перед поездками.

Официальные лица надеются, что кампания поможет повысить уровень безопасности на дорогах, сохранив жизни и здоровье людей. Впрочем, надписи на постерах выполнены только на английском языке. Иностранным туристам остается ориентироваться лишь на иллюстрации, из которых следует, как минимум, необходимость ношения шлемов.

Власти не сообщили, планируются ли в рамках кампании какие-либо акции и мероприятия или все ограничится установкой постеров на обочинах.

Согласно данным национального Комитета по дорожной безопасности Таиланда (ThaiRSC), с начала этого года в авариях на дорогах Пхукета погибли не менее 70 человек, еще свыше 11 тыс. получили травмы различных степеней тяжести. За весь прошлый год число погибших составило 71, пострадавших – 13,1 тыс.

При этом в статистику попадают далеко не все пострадавшие, поскольку о многих мелких авариях никакие экстренные службы не информируются.