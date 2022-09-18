Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Кампания за безопасное вождение стартовала в Кату, Патонге и Камале

Власти округа Кату запустили кампанию за безопасность на дорогах. Инициатива стартовала в субботу, 17 сентября. Первые постеры уже появились на обочинах дорог в Кату, Патонге и Камале.

Новости Пхукета

18 Сентября 2022, 11:01 AM
В Кату, Патонге и Камале установили постеры, призывающие к безопасному и ответственному вождению. Фото: PR Phuket

В Кату, Патонге и Камале установили постеры, призывающие к безопасному и ответственному вождению. Фото: PR Phuket

В Кату, Патонге и Камале установили постеры, призывающие к безопасному и ответственному вождению. Фото: PR Phuket

В Кату, Патонге и Камале установили постеры, призывающие к безопасному и ответственному вождению. Фото: PR Phuket

В Кату, Патонге и Камале установили постеры, призывающие к безопасному и ответственному вождению. Фото: PR Phuket

В Кату, Патонге и Камале установили постеры, призывающие к безопасному и ответственному вождению. Фото: PR Phuket

В Кату, Патонге и Камале установили постеры, призывающие к безопасному и ответственному вождению. Фото: PR Phuket

В Кату, Патонге и Камале установили постеры, призывающие к безопасному и ответственному вождению. Фото: PR Phuket

В Кату, Патонге и Камале установили постеры, призывающие к безопасному и ответственному вождению. Фото: PR Phuket

В Кату, Патонге и Камале установили постеры, призывающие к безопасному и ответственному вождению. Фото: PR Phuket

В Кату, Патонге и Камале установили постеры, призывающие к безопасному и ответственному вождению. Фото: PR Phuket

В Кату, Патонге и Камале установили постеры, призывающие к безопасному и ответственному вождению. Фото: PR Phuket

Как отчиталась PR-служба провинции, инициативу Kathu District Model официально поддержали власти всех уровней, включая главу округа Кату Сивата Варингкуну, глав различных ведомств, руководителей отдельных районов и поселений, членов городских и районных советов (в состав округа Кату входят непосредственно Кату, а также Патонг и Камала).

Свежеизготовленные постеры напоминают водителям о важности безопасного и ответственного поведения на дорогах. Особое внимание, как и в рамках предыдущих инициатив подобного характера, уделяется мотоциклистам, которых просят уважать ПДД и всегда надевать шлемы перед поездками.

Официальные лица надеются, что кампания поможет повысить уровень безопасности на дорогах, сохранив жизни и здоровье людей. Впрочем, надписи на постерах выполнены только на английском языке. Иностранным туристам остается ориентироваться лишь на иллюстрации, из которых следует, как минимум, необходимость ношения шлемов.

Власти не сообщили, планируются ли в рамках кампании какие-либо акции и мероприятия или все ограничится установкой постеров на обочинах.

Согласно данным национального Комитета по дорожной безопасности Таиланда (ThaiRSC), с начала этого года в авариях на дорогах Пхукета погибли не менее 70 человек, еще свыше 11 тыс. получили травмы различных степеней тяжести. За весь прошлый год число погибших составило 71, пострадавших – 13,1 тыс.

При этом в статистику попадают далеко не все пострадавшие, поскольку о многих мелких авариях никакие экстренные службы не информируются.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Переходы и шлемы. На Пхукете начали новую кампанию за безопасность на дорогах
Строгий короновирусный контроль отменяется с 1 октября
Таиланд намерен стимулировать водителей переходить на Е20
Мотоциклист погиб при столкновении с припаркованной фурой
Россиянин погиб в аварии к северу от Карона
Пхукет намерен защитить свой фирменный зеленый апельсин
Водохранилища Пхукета немного прирастут в объемах
Драка с участием водителей минивэнов произошла в Таланге
МИД России возобновил прием заявлений на 10-летние паспорта
Торговца пираньями арестовали в Бангкоке
ОПРОС: Иностранцы высказались за работу заведений Бангла-Роуд до 4:00
Участок Chao Fa East Rd в Чалонге останется сегодня без света
Участок Thepkrasattri Rd. у аэропорта останется завтра без света
Жители Кхао-Лака просят сделать что-нибудь с «дорогой смерти»
Пара из Вичита арестована за хранение метамфетамина

 

Thai Residential
MACNELS SHIPPING PHUKET
QSI International School Phuket

 