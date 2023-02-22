Кампания за 100-процентное ношение шлемов продолжается на Пхукете

На Пхукете продолжается масштабная кампания за безопасность на дорогах. Все муниципалитеты и административные организации тамбонов (OrBorTor) по очереди проводят мероприятия, призванные убедить жителей соблюдать правила дорожного движения, и в частности – всегда надевать шлемы при поездках на мотоциклах. Во вторник, 21 февраля, эстафету у соседей принял тамбон Чалонг.

Новости Пхукета

Список мероприятий 21 февраля в Чалонге включал бесплатную раздачу шлемов школьникам, лекцию об основах безопасности на дорогах общего пользования, коллективное фотографирование на мотоциклах на память и в целях PR.

Участие в акции 21 февраля приняли мэр Чалонга Тханапорн Онгcантипхап, глава округа Мыанг-Пхукет Пхайрот Сриламун, сотрудники полиции Чалонга и персонал больницы Chalong Hospital.

«Дорожная безопасность – это вопрос, который касается всех и требует серьезных усилий. Нам нужно снижать аварийность, предотвращать гибель людей и материальный ущерб. Авария – это то, что может произойти с любым человеком или с его близкими. Со 2 января по 16 февраля в Таиланде было зафиксировано 725 смертей* на дорогах, что является очень высоким показателем смертности», – заявил господин Сриламун.

«Разумеется, никто не хочет испытать боль утраты близкого человека в дорожной аварии. Поэтому каждый должен способствовать снижению аварийности начиная от ношения шлема всякий раз, когда садится на мотоцикл, и заканчивая соблюдением скоростного режима и строгим следованием другим правилам», – добавил глава округа Мыанг-Пхукета, лидирующего на острове по аварийности в силу высокого населения.

Согласно данным Комитета по дорожной безопасности Таиланда (ThaiRSC) с начала года в дорожных авариях на Пхукете погибли 20 человек. Госпитализированы с травмами были 3,4 тыс., то есть в среднем по 70 в день, хотя в отдельные дни показатель превышал сотню.

Непосредственно за 21 февраля, когда проходила акция за безопасность в Чалонге, погибших на острове не было. Количество зафиксированных ThaiRSC случаев получения травм – 58, однако это лишь те случаи, когда пострадавшему потребовалась госпитализация, факт которой был зафиксирован как «травма в результате ДТП».

При этом не может не обращать на себя внимания крайне высокое количество госпитализированных детей в возрасте до 14 лет включительно – на них приходится 53,3% всех случаев. Год назад показатель составлял 44,9%. При этом общенациональный показатель сейчас – 3,8%.

Также по сравнению с прошлым годом выросло количество травм и смертей в результате аварий с участием мотоциклов. Сейчас на них приходится 89,2% всех случаев против 76,1% в 2022 году. Общенациональный показатель – 79%.

*Данные ThaiRSC по смертности в масштабах всей страны выше в несколько раз. По состоянию на 22 февраля комитет зафиксировал свыше 2,3 тыс. случаев. Господин Сриламун, по всей видимости, ориентируется на статистику DDPM или других ведомств, у которых традиционно более низкие показатели, чем у ThaiRSC. Разница в подходах к сбору данных, в частности, ярко проявляется в ходе ежегодных «Семи дней опасности» в Новый год и Сонгкран.