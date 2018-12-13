Кампания в СМИ в преддверии «Семи дней опасности на дорогах» стартует с задержкой

Официальные лица только готовятся начать информационную кампания по повышению безопасности на дорогах», которая, как говорил ранее губернатор, должна была стартовать еще в ноябре.

Новости Пхукета

13 Декабря 2018, 03:13 PM

Фото: Phuket PR Department

В среду, 12 декабря, в здании Phuket Provincial Hall прошло очередное совещание, посвященное начинающемуся через две недели периоду усиленного контроля на дорогах, известному как «Семь дней опасности». Официальные лица, включая вице-губернатора Супота Ротрыанга На-Нонгкхая и главы местного офиса Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) Прапана Канпрасанга обсудили планы на «Семь дней опасности», после чего PR-служба администрации Пхукета опубликовала итоговый пресс-релиз.

Как следует из пресс-релиза, официальные лица только готовятся к запуску информационной кампании, которая должна была стартовать еще в прошлом месяце. Комментарии вице-губернатора о других планах в пресс-релизе также приводятся исключительно в будущем времени.

«Мы определим следующий список мер: меры по снижению риска из-за человеческого фактора; меры по снижению риска из-за факторов окружающей среды; меры по снижению риска из-за факторов, связанных с транспортными средствами; меры по улучшению помощи после ДТП; меры по безопасности на воде; меры по туристической безопасности. Официальные лица на Пхукете будут координировать действия по организации пунктов дорожного контроля и работе на дорогах. Также мы проведем кампанию по информированию общественности через все СМИ Пхукета, чтобы люди были в курсе опасности каждой из дорог и были аккуратны при езде по острову. Это поможет снизить число и тяжесть ДТП в новогодние праздники», – цитирует PR-служба слова вице-губернатора На-Нонгкхая.

«Семь дней опасности» на дорогах в этом году начнутся 27 декабря, а завершатся 2 января. Информация о дате запуска информационной кампании пока отсутствует.