Кампания по бустерной вакцинации престарелых на Пхукете начнется 21 марта

Тайский Минздрав продолжает работу над тем, чтобы привить от коронавируса как можно больше лиц старшего возраста в преддверии Сонгкрана. В понедельник, 21 марта, кампания по бустерной вакцинации престарелых стартует на Пхукете.

Новости Пхукета

17 Марта 2022, 02:00 PM

Глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) доктор Кусак Кукиаттикун.

О старте кампании, нацеленной на бустерную вакцинацию группы риска (лица от 60 лет и старше, а также люди с рядом хронических заболеваний и беременные женщины) объявил глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) доктор Кусак Кукиаттикун.

Директор РРНО отметил, что по состоянию на 16 марта результаты вакцинации на Пхукете следующие: одна доза вакцины – 92,88% населения, две дозы – 87,48% населения, три дозы – 67,92% населения. Провинция намерена довести третий показатель минимум до 70%, указывает Bangkok Post.

Господин Кукиаттикун сообщил, что его ведомство составило список из 20 тыс. представителей группы риска, которым нужно сделать бустерные прививки. Имена направлены во все районные отделения Минздрава, сотрудники которых должны совершить подомовой обход (лица, которые не могут покинуть дома, будут привиты на месте).

Также доктор Кукиаттикун напомнил, что перед совершением поездок в Сонгкран (чтобы навестить престарелых родственников) нужно удостовериться в отсутствии у себя коронавируса. Также при визитах нужно носить маски в присутствии лиц старшего возраста и соблюдать социальное дистанцирование – особенно при исполнении ритуала омовения рук «род нам дам», от которого раньше власти рекомендовали отказаться в принципе.

Глава РРНО не уточнил, как именно нужно соблюдать социальное дистанцирование при омовении рук старшим.