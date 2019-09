Камерный бранч в отеле The Surin

Выбвший инспектор Michelin Крис Уотсон сходил на бранч в The Surin и вынужден признать, что отелю удалось реабилитировать идею бранча в его глазах.

Крис Уотсон

The Surin проводит бранч всего раз месяц, причем не по воскресеньям, а по субботам.

The Surin проводит бранч всего раз месяц, причем не по воскресеньям, а по субботам.

The Surin проводит бранч всего раз месяц, причем не по воскресеньям, а по субботам.

The Surin проводит бранч всего раз месяц, причем не по воскресеньям, а по субботам.

The Surin проводит бранч всего раз месяц, причем не по воскресеньям, а по субботам.

Ни для кого не секрет, что бранчей на острове великое множество. Пляжные клубы и отели изо всех сил стараются развлечь нас и впечатлить своими сильными сторонами, заодно обеспечив себе дополнительный источник выручки, особенно в низкий сезон. Впрочем, многие из работников сферы гостеприимства скажут вам, что воскресные буфеты – это товар, продаваемый отелем себе в убыток. В значительной мере бранч – это PR-мероприятие и инициатива, нацеленная на то, чтобы впечатлить постояльцев и попытаться заманить их к себе на следующий отпуск, а заодно создать видимость лояльности со стороны требовательной местной публики.

Традиционно бранчи организуются по воскресеньям. Как подсказывает название, мероприятие представляет собой поздний завтрак, переходящий в ланч. В плане меню же бранч – это сочетание как относительно легких утренних блюд, так и более сытных обеденных.

Меню отельных бранчев с годами эволюционировало, отражая изменения в ожиданиях и предпочтениях публики и становясь все дороже. В плане еды повара перешли от яиц бенедикт и блинчиков к фуа гра, лобстерам и мраморной говядине, в плане напитков – от стакана игристого до наводящего ужас на ресторатора, но тем не менее уже обязательного на бранче, фри флоу, то есть напитков без ограничений. И сейчас я уже не постесняюсь сказать, что бранч фактически трансформировался в соревнование по поглощению максимального количества еды и напитков (предпочтительно дорогих) за ограниченное время (крайне сжатое).

С учетом сказанного выше, признаюсь, что галантное приглашение на бранч от генерального менеджера The Surin Клода не вызывало у меня восторга. Я сразу представил себе очередной шведский стол с сотней едоков, стоящих в очередях за ломтиком вчерашнего ростбифа и омлетом. Впрочем, следующий же комментарий Клода заставил меня предположить, что, возможно, все будет не столь обычно.

«Вообще-то бранчи мы проводим по субботам и только раз в месяц», – заявил Клод. И уже это меня заинтриговало.

В назначенную субботу я прибыл в The Surin и проследовал в выходящий прямо к морю павильон ресторана с говорящим названием The Beach restaurant. Расположившись за столиком и оглядевшись, я обнаружил, что обстановка вполне камерная и интимная. Это ощущение затем подтвердил и Мануэль из команды The Surin, который сообщил, что бранч расчитан всего на 50 гостей, чтобы обеспечить элегантную атмосферу и ощущение эксклюзивности.

Действительно, в The Surin делают ставку не на количество, а на качество. Причем лоск чувствовался и в подобранном диджеем музыкальном сопровождении, и во внешнем облике официанта, возникшего у столика с набором миниатюрных закусок, призванных разогреть аппетит и настроить на гастрономическое путешествие. Отличая мысль, Клод!

Вместе с закусками официант положил на столик и меню. В The Surin в дополнение к обширному шведскому столу гостям также предлагается меняющийся от бранча к бранчу список закусок, основных блюд и десертов с доставкой на столик, причем доставкой весьма стремительной.

В день моего визита в меню были устрицы, гребешки Сен Жак, домашние равиоли, обжаренный паштет фуа гра с инжиром... В голову невольно начала закрадываться мысль, что из-за стола можно в принципе не вставать, но я рассудил, что в интересах читателей с буфетом все же стоит ознакомиться.

Отвечавший за бранч шеф-повар Альберто устроил мне экскурсию среди станций, где его команда готовила как европейские, так и тайские блюда. Так, шеф презентовал мне свое прочтение такой классики бранчей как серф-энд-терф. В случае The Surin это корейка новозеландского барашка на косточке и атлантический лобстер с шелково нежным соусом беарнез. Другое фирменное блюдо, которое, по словам шефа, никогда не исчезнет из меню, – томленые говяжьи щеки с картофельным пюро. Кроме того, Альберто любит ежемесячно удивлять гостей чем-нибудь новым, к примеру, готовящимся дебютировать ризотто с патагонскими королевскими креветками, ножкой барашка во французском стиле или свиным филе самунпрай. Как по мне, это отличный повод заглянуть на бранч еще раз. Такая еда полностью в моем вкусе!

Идеально мне подошел и формат бранч с заказом блюд по меню и регулярными визитами к буфету за тем или иным дополнением. В моем случае фаворитом стал таявший во рту хамон пата негра, нарезаемый отдельно для каждого гостя.

Также в меню стоит выделить трюфельное ризотто, желтое карри из местного группера и превосходный стейк томагавк из черного ангуса со сморчками и насыщенными мясным сосом. Закончить же бранч в The Surin можно роскошными сырами или одним из десертов по меню. Среди сладостей, к примеру, значатся блинчики креп сюзетт и десерт шерри джубили с домашним мороженым на выбор. Вариантов с избытком!

По дороге из отеля я, как всегда, анализировал бранч и в итоге пришел к выводу, что The Surin нашел, что ответить и конкурентам, и упомянутой взыскательной публике, к которой можно отнести и меня.

Качественные импортные и местные продукты, свежеприготовленная еда, по-настоящему расслабленная и интимная атмосфера в клубном духе, приветливый персонал – это все то, что составляет хороший бранч. Причем 2600 бат – это настолько выгодное предложение по цене и качеству, что я даже опасаюсь, что могу не успеть заказать столик на следующий бранч. Клод, может быть поможешь?

Субботние бранчи в The Surin проходят с 12:00 до 15:00. Даты следующих мероприятий – 28 сентября, 19 октября, 16 ноября. Требуется предварительное бронирование столиков. Телефон – +66 (0) 76 316 400, эл. почта – beachrestaurant@thesurinphuket.com, сайт – www.thesurinphuket.com.

Крис Уотсон – бывший инспектор Мишлен и профессионал индустрии гостеприимства с 30-летним опытом. В настоящий момент Крис живет на Пхукете, изучает гастрономическую сцену острова и пишет для местных изданий.