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Камбоджийка арестована по делу о трудовой эксплуатации несовершеннолетних в Патонге

Иммиграционное бюро предотвратило бегство из Таиланда женщины, входившей в группу лиц, принуждавших к труду отчужденных от семей камбоджийских детей в Патонге. Подозреваемая была задержана на пограничном КПП в Сакэу, еще три члена группы по-прежнему числятся в розыске.

Новости Пхукета

26 Октября 2019, 04:00 PM
Фото: Иммиграционное бюро Таиланда

Фото: Иммиграционное бюро Таиланда

Об аресте камбоджийской гражданки, замешанной в организации нелегального труда несовершеннолетних в Патонге, было объявлено на пресс-конференции Иммиграционного бюро Таиланда в пятницу, 25 октября. Об аресте объявил заместитель начальника ведомства генерал-майор Порнчай Кхунти.

Как было заявлено журналистам, 24-летняя госпожи Кимханг (полное имя генерал Кхунти не назал) была арестована на тайско-камбоджийской границе 20 октября. Арест был произведен на контрольно-пропускном пункте в провинции Сакэу. При этом судебный ордер на арест женщины был у правоохранителей на руках еще с апреля.

Как рассказал генерал Кхунти, госпожа Кхунти и еще три человека стояли за организацией нелегального труда несовершеннолетних в Патонге. Члены группы использовали камбоджийских мальчиков в возрасте 13-16 лет в качестве уличных продавцов цветов и солнцезащитных очков, удерживая их в неволе и наказывая за невыполнение планов по выручке. Мальчики работали по 13 часов в сутки и подвергались избиениям, если продажи в конкретный день шли слабо.

В январе прошлого года матери двух мальчиков обратились в полицию Патонга и Иммиграционное бюро, после чего было начато расследование. Все четверо организаторов успели покинуть Патонг до ареста, но задержать пока удалось лишь госпожу Кимханг. Ей предъявили обвинения в торговле людьми (применительно к лицам не достигшим 15-летнего возраста), незаконном привлечении к труду лиц не достигших 15-летнего возраста и причинении физического вреда здоровью других лиц.

 

 

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