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Камала останется без света 19 октября

Административная организация тамбона (OrBorTor) Камала опубликовала «экстренное предупреждение об отключении электричества» в районе в среду, 19 октября.

Новости Пхукета

18 Октября 2022, 11:18 PM
Уведомление OrBorTor Камалы об отключении электричества 19 октября. Фото: Kamala OrBorTor

Уведомление OrBorTor Камалы об отключении электричества 19 октября. Фото: Kamala OrBorTor

Уведомление было опубликовано вечером 18 октября на странице OrBorTor в Facebook. Как следует из текста, в электричества на территории района не будет с 9:00 утра до 17:00 дня.

В качестве причины называются работы по релокации мачт высоковольтной линии электропередач (115 кВ). Территория, которую затронет отключение, указана в тексте как весь тамбон Камала.

В предупреждении OrBorTor это не упоминается, но, как правило, на время отключений электричества граждан просят не проводить никаких работ на электрических системах, поскольку подача тока может быть возобновлена раньше срока.

 

 

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